Championne de la coupe du monde de football ont présenté à Ekaterinbourg

EKATERINBOURG, le 8 mai. /TASS/. Championne de la coupe du monde de football dans le cadre de la tournée mondiale soumis à Ekaterinbourg, transmet corr. TASS.

Le trophée est arrivé à Ekaterinbourg mardi matin, cette ville est devenue la troisième dans l’itinéraire de la tournée de la Coupe du monde en Russie en 2018 après Vladivostok et Novossibirsk. À partir de 13:30 gmt sur le trophée en mesure de voir tous les intéressés – coupe sera présenté sur la place devant le Palais de la jeunesse.

« Sincèrement heureux d’accueillir la Coupe du monde de football. Championnat du monde – c’est un événement énorme pour l’Oural, Ekaterinbourg et de tout le pays, a déclaré le gouverneur de la région de Sverdlovsk Eugène Куйвашев d’une conférence de presse. – Je viens de remarqué que la coupe est faite d’or et de la malachite et de la malachite est de l’oural métal. Un grand merci aux organisateurs et à tous ceux qui nous a donné cette possibilité ».

Les résidents et les visiteurs à Ekaterinbourg seront en mesure de voir la coupe d’or pur de la masse 6,142 kg 11 et 12 mai dans le centre Historique square dans le centre-ville. Après Ekaterinbourg le trophée ira à Samara, Kazan, Nijni-Novgorod, Rostov-sur – le-Don, Saint-Pétersbourg et termine la visite à Moscou d’une semaine avant la coupe du monde.

Tour de la Coupe de la coupe du monde de football a débuté le 9 septembre 2017, à Moscou. Jusqu’en décembre itinéraire de la tournée a eu lieu sur le territoire de la Russie, après quoi la coupe est allé à un voyage dans 50 pays sur les six continents. En mai, le trophée est revenu en Russie, en 2017 de la coupe a visité le 15 villes du pays.

Pour la première fois de la tournée de la Coupe du monde a eu lieu avant la coupe du monde 2006 en Allemagne.