Chapitre КЧР a proposé de créer dans toutes les régions SKFO centres de la « Russie – mon histoire »

CHERKESSK, le 11 avril. /TASS/. Historico-culturels de musées complexes de la « Russie – mon histoire », qui vont contribuer à l’éducation patriotique de la jeunesse, il est nécessaire de créer dans toutes les régions du Caucase du Nord du district fédéral (SKFO), où elles n’existent pas encore, a déclaré le chef de Karatchaevo-Tcherkessie Rachid Темрезов lors de la réunion consacrée à la sécurité nationale, spirituel et moral à l’éducation des jeunes, qui a tenu mercredi à Tcherkessk secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, a rapporté TASS le service de presse du chef et le gouvernement КЧР.

« Je veux parler avec la proposition: créer des complexes de la « Russie – mon histoire » dans toutes les régions de notre comté, et je pense me soutiendront mes collègues chefs de régions SKFO », rapporte le service de presse Темрезова.

Il a dit que ces historico-culturels de musées complexes maintenant dans le comté travaillent dans la région de Stavropol et du Daghestan, et jouissent d’une grande popularité.

Темрезов a noté que, dans КЧР la patriotique et de l’éducation morale et spirituelle de la jeunesse accorde la plus grande attention. À ce travail, participent activement à des représentants du clergé et des organismes publics. « Karatchaevo-Tcherkessie cosmopolite, ine et поликультурный région. Une collaboration active des autorités publiques, nationales et religieuses et les organisations permettent à la république de rester calme, sûr et stable sujet de la Russie. La grande contribution au développement et à la formation de l’éducation patriotique dans la région apportent des organisations de jeunesse et le mouvement », dit – il.

Selon lui, travailler sur l’amélioration du système de l’éducation militaro-patriotique élèves par le développement de la motion « Юнармия ». Dans les organisations éducatives de la république agissent 150 scolaires unités qui prennent 2519 юнармейцев âgés de 8 à 16 ans.

« La russie est mon histoire » – multimédia, qui présente toute l’histoire de la Russie depuis l’antiquité. Plus de 1000 ans d’histoire du pays est présenté à l’aide de la technologie moderne – murs d’images panoramiques les cinémas 3D reconstitutions de villes et de batailles, holographiques installations. Le premier complexe est apparu en 2015 à Moscou. De ses filiales, en particulier, il Oufa, Ekaterinbourg, russie, Stavropol et de Volgograd, à Makhatchkala.