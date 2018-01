Charleroi : de l’Oxygène pour les élections communales

Le tout nouveau parti Oxygène, créé en octobre dernier, vient d’ouvrir une antenne locale à Charleroi. Walter Feltrin, le fondateur de ce mouvement citoyen, rappelle quelques principes de base : » ce mouvement est lancé parce que nous ne pouvons plus accepter cette déliquescence politique qui nous entoure. Il est temps de se retrousser les manches, et de réagir. C’est le membre-citoyen qui fera le parti. Nous allons d’abord définir des objectifs clairs, et nous établirons ensuite une série de mesures ».

Pour l’instant, ce tout jeune parti compte 500 membres, mais il compte toucher toutes les couches de la population, quel que soit la fonction, ou encore l’âge. Adrian Gonzalez, par exemple, a tout juste 25 ans. » Aller militer dans un parti traditionnel, c’est courir le risque de voir des initiatives originales qui sont étouffées. Ils snt dans une politique politicienne qui fait qu’ils n’écoutent plus ce que disent leurs militants, et du coup, les gens ne s’y retrouvent plus ».

Pas encore de liste, ou de programme spécifiquement carolo à ce stade, mais les grandes lignes sont déjà ébauchées, confie Michel Krbusch, le senior de l’équipe : » l’éthique, la transparence dans la gestion publique, et puis la thématique du vieillissement, la sécurité et l’écologie ».