Charleroi: des travaux dans les stations Gilly, Waterloo et Dampremy

Le TEC Charleroi entame un vaste programme de rénovation du métro. Et cela commence aujourd’hui, avec un chantier qui débute dans les stations de Gilly et de Waterloo. Une rénovation bien nécessaire, comme l’explique Véronique Benoît, porte-parole du TEC Charleroi : « A la station Waterloo, on doit rénover l’escalator du côté de l’UT. A la station Gilly, c’est un problème d’étanchéité, mais il n’y aura aucune perturbation au niveau de la circulation des métros. Donc, il n’y a pas vraiment de contraintes si ce n’est qu’il y aura une ouverture au lieu de deux ».

A Gilly, les deux bouches d’accès situées Impasse du Major seront fermées du 15 au 26 janvier inclus. Il faut donc utiliser l’accès via la Place Jules Destrée. A la station Waterloo, la sortie vers la rue de la Broucheterre sera inaccessible du 15 janvier au 9 février inclus. Les voyageurs doivent emprunter la sortie Avenue Henin. Quant au chantier de la station de Dampremy, qui consiste à remplacer le carrelage, il se poursuit jusqu’à la fin du mois de janvier. La bouche d’accès située rue Paul Janson continuera d’être fermée jusqu’au vendredi 26 janvier inclus. Il faut donc passer par la Place Albert Ier.

Outre ces accès restreints aux stations, aucune perturbation sur le trafic n’est à prévoir. D’autres stations s’offriront un petit coup de jeune dans le courant de l’année.