Charleroi: deux ans de prison avec sursis pour avoir foncé sur des policiers et des douaniers

M.M., un jeune Carolo, a écopé de deux ans de prison avec sursis, ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour deux entraves méchantes à la circulation alors qu’il n’a jamais eu de permis de conduire. En 2015, il a foncé sur un combi de douaniers qui tentait de l’intercepter. Trois ans plus tard, il a récidivé avec des policiers. Sa voiture a été confisquée.

En 2015, M.M. remplissait le réservoir de sa voiture avec du mazout de chauffage dans une station-service de Gilly (Charleroi) lorsqu’il a été contrôlé par les services des douanes. Il a alors démarré en trombes, percuté la camionnette et pris la fuite. Bloqué à un feu rouge, il a pris une route à contresens et heurté une voiture avant d’effectuer une longue marche arrière et de foncer à nouveau sur le véhicule des douaniers. Il a finalement été interpellé devant son domicile.

En février dernier, il a été pris en chasse à bord d’une voiture en défaut d’assurance. Roulant toujours sans permis, il a traversé l’arrondissement de Charleroi, poursuivi par dix combis de police, sur l’autoroute E42 notamment.

« C’est hallucinant. Malgré de nombreuses condamnations du tribunal de police, vous continuez à conduire sans permis. Qui paiera quand vous tuerez un enfant ? « , s’est exclamé le substitut Vervaeren qui a requis cinq ans de prison lors de la dernière audience.

Se défendant sans avocat, Manuel M. a reconnu les faits, s’inquiétant surtout de la confiscation de sa voiture requise par le parquet.

Le tribunal correctionnel de Charleroi a souligné l’extrême gravité des faits, et a finalement condamné le prévenu à deux ans de prison avec sursis probatoire.