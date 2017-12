Faire ses courses en dernière minute, pas toujours facile quand on doit y emmener ses enfants. A Charleroi, ce samedi, le cinéma Quai 10, juste à côté du complexe commercial « Rive Gauche », proposait, 2 séances de cinéma « babysitting » encadrées par des scouts de la région.

Pendant que Flavie, Lisa, Arthur, Alice, Dorian et une dizaine d’autres enfants ont passé l’après-midi en compagnie de « Paddington 2 » sans papa et sans maman, leurs parents ont pu faire leurs dernières courses : « C’est l’idéal et c ‘est vraiment une chouette initiative. On est tous dans la course des derniers achats et c’est plus facile pour nous, mais aussi moins difficile pour eux, confie une jeune maman. 2 autres mamans ont, elles, d’autres projets : on va aller se balader, manger un petit bout et prendre un verre, pendant que eux passent un bon moment. »

Ce concept de « cinéma babysitting » à quelques jours des fêtes n’est pas neuf à Charleroi. Mais l’an dernier, il n’avait pas eu lieu. L’ouverture, cette année, du tout nouveau centre commercial a poussé l’équipe du « Quai 10 » à renouveler l’expérience. « C’est une discussion qu’on a eu avec Rive Gauche, confie Céline Hupé, responsable du cinéma. C’est une demande de leur part d’avoir des lieux où les parents puissent confier leurs enfants pour faire les dernières courses, aller chez le coiffeur, etc… Et nous sommes très contents d’accueillir les enfants dans ce contexte, sans leurs parents. »

Et samedi prochain, l’après-midi avant le réveillon de nouvel an, toute l’équipe renouvellera l’expérience.