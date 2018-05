Charleroi : Espace Environnement rappelle les dangers du plomb

Contenu dans les anciennes peintures, le plomb est encore présent également dans de nombreux logements. Et c’est un élément toxique, surtout pour les jeunes enfants. Il peut en effet provoquer des problèmes de fatigue, d’anémie, voire des retards de développement.

Françoise Jadoul, de l’association carolo Espace Environnement, explique comment éviter le plomb et comment savoir où il se cache : « Le plomb est un ancien pigment qui est maintenant interdit et que l’on trouvait surtout dans les peintures. Alors, pour les peintures anciennes qui recouvrent les murs, il faut éviter, par exemple, que des enfants aillent la gratter. On peut par exemple les recouvrir temporaireemnt d’une plauqe de plâtre ou d’une nouvelle peinture bien couvrante. Toute concentration de plomb doit être évitée car c’est ça qui est dangereux. Le plomb peut aussi passer dans l’eau que l’on boit au robinet à cause des vieux tuyaux encore en service. L’idéal est alors, évidemment, de remplacer les canalisations. Mais, en attendant qu’elles soient remplacées, il faut laisser couler le robinet pendant quelques minutes pour éviter de boire cette eau qui a stagné dans les tuyauteries. On peut avoir aussi les terres du jardin contaminées par du plomb lorsque l’on se trouve proche d’anciens terrains industriels. Si c’est votre cas, veillez à bien laver les légumes, voire à les cultiver hors sol dans des potagers surélevés. La première chose à faire en tous cas, c’est de connaître sa situation. Et si c’est une situation à risque, il faut prendre des mesures. »

L’asbl « Espace environnement » vient de publier une brochure sur les dangers d’une exposition au plomb dans et autour de son logement.

Elle est téléchargeable sur le site web de l’association.