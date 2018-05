Charleroi : extension des places de parking payantes à partir de juillet

Plus de 2.500 places de parking supplémentaires vont passer en zones contrôlées à partir du mois de juillet à Charleroi. La zone blanche qui permet un parking de longue durée, soit 8 heures maximum dont 4 gratuites, va être élargie.

L’objectif est de préserver les riverains des effets de bord. Comme, par exemple, les navetteurs qui prennent le train et qui viennent se garer dans les quartiers résidentiels où les places ne seront désormais plus gratuites. Mais, qui dit emplacements supplémentaires, dit aussi aménagements des espaces avec une signalétique adaptée et, aussi, 250 horodateurs en plus. Les contrôles seront intensifiés pour faire respecter le nouveau règlement déjà bien intégré par les utilisateurs.

Emmanuel Pepinster, directeur de la régie communale autonome en charge du stationnement, le confirme : « Les moyens qui sont mis à disposition des utilisateurs pour payer la redevance anticipée, donc le paiement à l’horodateur, fonctionne bien puisque les redevances de stationnement forfaitaires pour les gens qui n’ont pas payé leur stationnement ne représente que 4% du volume global de l’activité. »

Alors, pour effectuer les contrôles, il y a notamment la scan car, cette voiture qui circule dans les zones de stationnement et scanne les plaques numéralogiques. En cas de non-paiement de la redevance, elle pointe le véhicule et un agent intervient alors pour valider l’information ou pas. Il s’agit donc d’un outil performant qui vient aider les agents constatateurs dans leur travail quotidien.