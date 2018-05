Charleroi: figure marquante de la solidarité, l’abbé Paul Trigalet est décédé

A Charleroi, et ailleurs, il était souvent décrit comme un homme bon et il a consacré sa vie aux plus démunis. L’abbé Paul Trigalet, prêtre ouvrier né à Anderlues, est décédé vendredi dernier à l’âge de 83 ans. Malade, il s’était pourtant battu toute sa vie pour que les sans-abris aient un toit. C’est lui qui avait d’ailleurs fondé l’association » Solidarité Nouvelle » à Charleroi.

Benoît Hossay, le coordinateur de » Solidarité Nouvelle « , en parle avec émotion et admiration : « C’était un homme extraordinaire qui était dévoué à la cause qui était toujours prêt à rendre service. C’était un grand homme évidemment et on perd quelqu’un d’important pour Charleroi mais pas que pour Charleroi. C’est pour l’ensemble de la région wallonne. Il a créé Solidarité Nouvelle mais l’appellation n’est apparue qu’en 1993. Avant cela, c’est à partir de son action à l’allée verte à Jumet, pour être précis, qu’il a donc commencé à mener son combat là pour le droit au logement plutôt d’abord avec les habitants du logement social. C’est ce qui a conduit son action tout au long de son parcours. C’était bien sûr le droit au logement mais c’était plus large que ça et plus transversal puisque c’était tout ce qui tournait autour de la lutte contre la pauvreté. C’était un personnage engagé que l’on croise peu en général et qui marque une région et tout le monde. Il était très attachant avec une sensibilité très forte et un sens de la négociation extraordinaire. C’était quelqu’un qui inspirait confiance et qui a porté un combat et une lutte tout au long de sa vie. Sa volonté a toujours été de donner la parole aux plus pauvres pour qu’ils puissent s’exprimer et dire ce qu’ils vivent de manière à tenter d’apporter des solutions et un changement social perpétuel. »

Un dernier hommage sera rendu à l’abbé Paul Trigalet ce samedi 2 juin à 11h00 en l’église de Jumet.

Archive JT: sujet sur un hommage aux SDF à Charleroi rendu par l’abbé Trigalet (2009)