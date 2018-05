Charleroi : le projet de nouvelle cité administrative se concrétise

L’idée de recentrer certains services communaux au sein même d’une cité administrative est sur la table depuis une dizaine d’année mais le dossier vient de connaitre un coup d’accélérateur : un bâtiment a été trouvé à la Ville Basse.

L’immeuble convoité se situe en face de la tour des Finances juste à côté des nouveaux bureaux de BNP Paribas Fortis. Le futur site administratif devrait accueillir 850 des 3900 agents communaux fin 2019, début 2020. D’une surface de 13 000 m², il appartient à Iret Développement, le promoteur de Rive Gauche. Les autorités carolos trouvent le prix de vente actuel trop élevé ; elles vont donc entamer des négociations en espérant l’acquérir pour 30 millions d’euros.

Grâce aux économies d’énergie et à la revente de certains anciens bâtiments communaux, l’opération ne devrait pas coûter un euro à la ville. Celle-ci espère même réaliser des bénéfices et les réinvestir dans la rénovation des maisons communales annexes de Gilly et Marchienne où des guichets citoyens devraient être conservés. il est également prévu d’y créer des espaces pour les associations carolos qui recherchent des salles afin d’y organiser leurs activités.