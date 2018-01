Charleroi Métropole : pour augmenter la qualité de vie et l’attractivité de la région

Les bourgmestres des 29 communes de Charleroi Métropole se sont réunis mardi soir afin de faire le point sur le développement de cette nouvelle structure territoriale. Au menu: une série de projets pour évoquer les priorités sur un développement commun.

Charleroi Métropole, ce sont à la fois des communes rurales et urbaines, du Nord et du Sud de la région, quelques-unes étant même situées dans le Namurois, mais toujours avec Charleroi comme pôle central. Soit une zone de 550.000 habitants et des projets communs à développer afin d’augmenter la qualité de vie et l’attractivité de ce vaste territoire.

Cette belle idée en est à ses débuts et, dans un premier temps, les bourgmestres ont décidé de créer une espèce de base de travail: un schéma de développement territorial. Cela permettra d’identifier les enjeux et les thématiques prioritaires, que ce soit au niveau économie, urbanisme, tourisme, mobilité, etc. C’est un peu le squelette de tous les projets futurs.

A côté de cela, Charleroi Métropole avance sur des dossiers plus rapides et plus concrets comme :

– un « welcome pack » ou, en français, un colis de bienvenue qui sera distribué aux nouveaux habitants de la région

– une collaboration avec le guide le Petit Futé

– une candidature pour une étape du Tour de France

– des rencontres au sujet de la mobilité, etc.

Petit à petit, un esprit commun et solidaire se fait jour. Il faudra bien sûr du temps et une volonté politique continue de travailler ensemble mais les bases sont jetées, les petites graines sont semées et la germination peut commencer.