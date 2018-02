Charleroi: par ce froid glacial, l’aide aux sans-abris s’organise

Les premiers à souffrir des températures glaciales qui se sont abattues sur nos régions, ce sont les SDF. Des » Sans Domicile Fixe » qui peuvent compter sur un abri de crise ouvert par la ville de Charleroi et le Relais Social à Mont-sur-Marchienne. Avec une douzaine de lits supplémentaires, l’objectif est, évidemment, de répondre à toutes les demandes. Et pourtant, une partie des SDF ne sollicitera pas cette aide. Et cela pour des raisons diverses comme l’explique Jeremy Wilmot du Relais Social de Charleroi : « Parfois c’est simplement parce qu’elles n’aiment pas l’abri de nuit et la vie en communauté. Et l’abri de nuit c’est systématiquement une vie communautaire. Pour d’autres, et c’est assez courant, ce sont des problèmes d’addiction. On leur demande de ne pas consommer d’alcool ou de stupéfiants dans l’abri de nuit et donc ça c’est quelque chose qui ne leur est pas possible. Et il y a encore une partie des gens qui préfèrent rester dans un squat parce qu’ils ont aménagé ce squat de façon à ce qu’il soit plus intime, plus confortable. »

Selon les éducateurs de rue, ils sont ainsi entre 50 et 70 de SDF à refuser de l’aide comme Anthony qui fréquente très peu les abris de nuit : « Très peu parce que c’est fréquenté, presque exclusivement, par la toxicomanie. Dans certains abris de nuit, tu enjambes des seringues et ce n’est pas la peine. C’est un choix de ma part de ne pas me droguer ni boire d’alcool. Et il y a beaucoup de bagarres. Et quand certaines personnes ont consommé, elles ne savent plus ce qu’elles font. »

Pour rappel, le numéro téléphonique d’urgence à composer pour toute aide est le 071 32 12 12. Un numéro accessible 24 heures sur 24.