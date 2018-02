Charleroi : une classe pour les enfants hospitalisés

Faire ses devoirs, revoir les leçons… pas toujours simple quand un enfant est hospitalisé plusieurs jours voire plus.

Depuis le mois de septembre, un instituteur a été engagé à temps plein au Grand Hôpital de Charleroi pour offrir un soutien scolaire aux patients du service pédiatrie, âgés entre 6 et 14 ans.

La classe est aménagée au coeur même du service de pédiatrie : un tableau blanc, des crayons de couleur, des marqueurs… comme une bulle dans l’hôpital. Monsieur Julien rencontre chaque enfant de manière individuelle. Un programme à la carte qui change chaque jour. Anaïs a 11 ans. Elle est hospitalisée pour une semaine et c’est elle qui a choisi de revoir la géographie. Monsieur Julien lui a concocté une leçon sur la Coupe du Monde : « Je dois chercher les pays du groupe A dans l’Atlas et les colorier sur la carte ». Julien Streydio souligne cet apport pédagogique : « Cela permet aux enfants de garder un contact avec le monde extérieur. On a souvent l’image des enfants enfermés dans leur chambre et cloués au lit. Cela permet aussi d’assurer un certain continuum pédagogique, une certaine continuité dans le travail et de ne pas accumuler un retard quand ils reviennent en classe. »

Salle de jeux pour les petits

Jusqu’ici seules quelques éducatrices s’occupaient des enfants à la salle de jeux, essentiellement pour les plus petits. Un manque que le Docteur Nathalie Hemelsoet, chef de service de pédiatrie, a voulu combler : « Le travail scolaire n’était pas du tout pris en compte. Or, nous avions une demande assez importante qui venait des parents qui se posaient la question du rattrapage scolaire. Du coup, au vu du nombre d’enfants hospitalisés, on s’est dit que ce serait bien qu’il y ait un instituteur qui passe dans les chambres, dès que l’enfant est sorti de sa phase aigüe de sa maladie, pour assurer un travail scolaire quotidien ou un jour sur deux. »

Et visiblement, le courant passe bien. Les enfants qui sont venus suivre une leçon avec Monsieur Julien, reviennent avec plaisir à l'école de l'hôpital…









Cours particulier avec Anaïs – © Vinciane Votron