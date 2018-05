Charles Michel défend une Union forte mais temporise sur le futur budget européen

Le premier ministre est l’invité de La Semaine de l’Europe sur La Première. Charles Michel revient sur la proposition de budget européen 2021-2027 présentée ce mercredi par la Commission européenne. Il prévient: la Belgique pourrait participer d’avantage « mais pas à n’importe quelles conditions ».

Je ne veux pas d’une double peine pour la Belgique

Plusieurs Etats membres ont publiquement déclaré qu’ils étaient prêts à contribuer plus au budget européen. La France, l’Allemagne, ou encore le Portugal sont prêts à mettre la main au portefeuille. D’autres comme les Pays-bas ou l’Autriche, refusent.

Pour le premier ministre, il faudra d’abord voir comment l’Europe compte dépenser les 1279 milliards d’euro de la manne européenne: « Nous voulons parler de la contribution en regardant les effets des décisions qui sont prises avec les moyens qui sont disponibles. Je ne veux pas une double peine. Je ne veux pas être dans une situation où la Belgique devrait contribuer plus, et qu’en même temps, on doive sacrifier les agriculteurs et les politiques de cohésion. »

Je n’ai pas l’intention d’accepter un chèque en blanc

Pour pallier le départ du Royaume-Uni, contributeur important au budget européen, la Commission européenne a proposé des coupes budgétaires dans la politique agricole commune (-5%) et dans la politique de cohésion en faveur des régions les plus pauvres (-7%).

Charles Michel assure vouloir défendre les agriculteurs belges mais précise qu’il faudra faire des choix: « Je n’ai pas l’intention ni d’accepter un chèque en blanc, ni de faire preuve de démagogie. Si nous voulons consolider et moderniser les politiques classiques de cohésion, si nous voulons aussi être à la hauteur sur l’enjeu de la protection des frontières, sur l’enjeu de l’innovation, de l’Erasmus, il faudra faire des choix. »

Découvrez l’intégralité de l’interview de Charles Michel ce vendredi à 19h10 sur La Première.

