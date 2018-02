Château de Limelette: un administrateur provisoire a été désigné par le tribunal

Le tribunal de commerce du Brabant wallon a accordé lundi matin une nouvelle remise d’une semaine dans le dossier du château de Limelette. L’hôtel quatre étoiles de Limelette (Ottignies) avait fait l’objet d’une citation de l’ONSS, demandant de prononcer la faillite la semaine dernière. Une première remise avait été accordée aux avocats de l’établissement pour peaufiner une demande de procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Mais le président du tribunal, fin de la semaine dernière, a décidé de désigner un administrateur provisoire pour remplacer l’administrateur délégué de l’hôtel.

Me Jean-Noël Bastenière, l’administrateur provisoire, a été désigné d’initiative jeudi par le président du tribunal de commerce « dans un souci de transparence et d’évaluation ». Il remplace désormais l’administrateur délégué et actionnaire du Château de Limelette, et a rencontré celui-ci vendredi. Il a également pris contact avec le conseil de l’ONSS pour s’accorder sur une nouvelle remise à huit jours, afin d’examiner la demande de PRJ et éventuellement d’autres possibilités.

« Le projet de PRJ m’a été présenté vendredi: la requête comporte de nombreuses pistes intéressantes mais il manque encore des éléments concrets. Je précise aussi qu’il y a eu un effort de la part de l’actionnaire, qui a apporté 190.000 euros pour payer le personne », a précisé Me Bastenière.

Le tribunal de commerce a dès lors accepté de remettre le dossier au lundi 5 mars. Sur place, la grève du personnel a cessé et les cuisines du Château de Limelette sont à nouveau ouvertes. Ce n’est pas le cas des thermes, dont la remise en ordre qui nécessite des travaux importants.

