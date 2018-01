Châtelet: une plaque commémorative en l’honneur de l’ex-motocrossman Joël Robert

Un hommage sera rendu ce samedi 13 janvier à Châtelet au plus grand champion belge de motocross. Joël Robert, 74 ans, sera en effet mis à l’honneur par les exploitants de la sandwicherie qui se trouve actuellement dans l’ancien showroom de l’ex-champion. Une plaque commémorative sera dévoilée dans ce lieu qui, pendant des années, a attiré des milliers de fans et de passionnés de moto à la rue de Namur.

L’idée revient à Salvatore Morgante, le patron de l’établissement : « En parlant un peu avec la population locale, on se rend compte que les gens venaient et faisaient du lèche-vitrines devant chez lui parce que tout le monde aimait ses photos et tout le monde aimait ce qu’il faisait. Et aujourd’hui, on a la chance de pouvoir exploiter ce bâtiment. Je me suis retrouvé assis en face de ce grand monsieur et je me suis rendu compte que c’est des gens comme on n’en fait plus. C’est quelqu’un de carré d’épaule mais très réceptif et j’ai eu la chance d’avoir son accord pour faire ça samedi. Il n’a même pas réfléchi, ça a été d’instinct et il m’a dit oui directement. »

Joël Robert sera sur place samedi. A 74 ans, il a de suite répondu présent à l’invitation de Salvatore Morgante qui reste marqué par sa rencontre avec ce champion d’une autre époque.