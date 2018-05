Chef adjoint de l’administration présidentielle déclare sur l’amélioration des relations interethniques dans le pays

STAVROPOL, le 16 mai. /TASS/. L’état des relations interethniques s’améliore en Russie chaque année à partir de 2014, satisfaits de la situation dans ce domaine de plus de 78% des russes. Ce sujet a déclaré jeudi le chef adjoint de l’administration présidentielle de la fédération de RUSSIE Магомедсалам Магомедов lors de la réunion de la Russie, consacré à la mise en œuvre de la politique nationale dans le pays.

« La mise en œuvre de la Stratégie de la politique nationale … impact sur la tendance générale d’amélioration des relations interethniques dans le pays. Selon les résultats de l’enquête annuelle des services secrets russes, le nombre de citoyens positif sur l’état des relations interethniques, en 2017 a augmenté et s’élève à 78,9%, soit 2,5% de plus que l’année précédente », dit – il.

Selon Магомедова, dans le Nord-Caucase, le district fédéral de l’état des relations interethniques plus heureux habitants de l’Ingouchie et la Tchétchénie. Les moins – dans les républiques d’Ossétie du Nord-Alanie et le Daghestan, ainsi que dans la région de Stavropol. « Et je tiens à souligner que la dynamique positive à partir de 2014, est observée dans la plupart des acteurs du pays, mais le meilleur indicateur n’est pas seulement dans le comté, mais aussi l’un des meilleurs pour le pays que nous voyons dans la région de Stavropol – à plus de 20% de ce chiffre est passé », a expliqué un représentant de l’administration du président.

Selon Магомедова, le degré de tension dans le domaine des relations interethniques peut pas réduire grâce disposées sur le terrain à la.