Chelsea a battu Manchester United et a remporté la Coupe d’Angleterre

TASS, le 19 mai. Chelsea a remporté la victoire sur Manchester United, avec un score de 1:0 en finale de la Coupe d’Angleterre de football. La rencontre s’est déroulée à Londres au stade de Wembley.

La balle de la 22e minute, sur un penalty marqué Eden Hazard. 27 ans, le milieu de terrain belge, qui agit pour « Chelsea » à partir de 2012, a passé pour le club de 300e match.

Chelsea et Manchester United s’est tenu dans la Coupe d’Angleterre 15 réunions en face à face. Huit victoires à l’actif du « Manchester United », cinq à Chelsea, encore deux matches terminés sur un score nul. L’équipe pour la troisième fois se sont rencontrés en finale du tournoi, la fois précédente, en 2007, la victoire de Chelsea (1:0), et en 1994, le sommet a pris le club de Manchester (4:0).

L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho a dirigé « Chelsea » en 2004-2007 et 2013-2015. En tant qu’entraîneur de Manchester United, il a tenu contre son ancienne équipe en six matches, dont deux victoires et subi quatre défaites.

« Chelsea en huitième fois, a remporté la Coupe d’Angleterre et au diapason de cet indicateur avec d’autres le club de londres, Tottenham. La dernière fois que Chelsea a remporté la Coupe d’Angleterre en 2012, battue en finale de « Liverpool », avec un score de 2:1. Pour la première fois, les londoniens sont devenus un possesseur d’un trophée dans les années 1970, rejouer la finale étant plus « Leeds » – 2:1 (le premier match s’est terminé par un match nul avec un score de 2:2).

« Manchester United » pour la dernière fois, devenait propriétaire du trophée en 2016, puis en finale de la old trafford avec un score de 2:1 battu « Crystal Palace ». L’équipe de Manchester, il le partage avec un « Arsenal » par le nombre de parties jouées avec les finales de la Coupe d’Angleterre, à l’actif, les deux clubs sur 20 de sorties dans le match décisif du tournoi, un record de la compétition.

Le football le jour du mariage

La finale de la Coupe d’Angleterre de la saison 2017/18 a été réalisée en une seule journée avec un mariage britannique, le prince Harry et de l’actrice américaine et le modèle Megan Маркл. À propos de la date de mariage a été annoncé en décembre. Au total, plus de 100 mille personnes, avec les drapeaux alignés dans le corridor, pour constater de visu et de féliciter les jeunes mariés, qui, après la cérémonie commis 25 minutes de voyage en haute calèche dans les rues de Windsor.

Le frère du prince Harry et le prince William est le président de l’association de Football de l’Angleterre. Au cours des dernières années, il est toujours présent sur la finale de la Coupe des pays, pour remettre le trophée aux vainqueurs. Toutefois, en raison du mariage de son frère, il n’a pas pu assister à la finale du tournoi de cette saison, et Coupe les joueurs de Chelsea a remis Jackie Wilkins, veuve, décédé en avril de cette année, l’ancien milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre de Ray Wilkins, qui a passé plus de 300 matches et de Chelsea et de Manchester United.

L’histoire de ce tournoi

La coupe d’Angleterre se déroule depuis 1871, et est le plus ancien le tournoi de football dans le monde. Le premier vainqueur du tournoi est devenu le club « Wanderers », прекративший son existence dans les années 80 du XIXE siècle et le nouvellement créé en 2009.

Le leader en nombre de victoires dans le tournoi est « l’Arsenal », en lice le 13 trophées remportés. Un titre de moins a « Manchester United ». Les clubs sont devenus les gagnants du tournoi de quatre précédentes saisons, trois dans l’actif de « l’Arsenal », un « Manchester United ». Seulement les détenteurs de la Coupe d’Angleterre devenaient 43 de l’équipe.