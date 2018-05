Cherkessk installé le mur de la mémoire avec des photos de 4,6 milliers de participants de la guerre

CHERKESSK, le 9 mai. /TASS/. Le mur de la mémoire avec les photos de près de 4,6 milliers de participants de la Grande guerre Patriotique est installé sur une des rues centrales de la capitale de Karatchaevo-Tcherkessie (КЧР) Cherkessk, le correspondant transmet TASS.

Le projet spcial

1418 jours: ce qu’il faut retenir de la Grande guerre Patriotique

Sur les causes et les conséquences du plus grand conflit militaire, ainsi que les souvenirs de ses membres — dans le matériau TASS

L’exposition, qui ouvre un stand dédié aux natifs de Karatchaevo-Tcherkessie – 29 Héros de l’Union Soviétique et de la Russie et de huit complète à messieurs de l’Ordre de la Gloire, mais aussi aux soldats libérateurs de Cherkessk, cette année a augmenté de 300 photos.

Le « mur de la mémoire Cherkessk est fixé cette année pour la troisième fois. L’initiateur patriotique des actions maire de Ruslan Тамбиев. Chaque année augmente le nombre de stands, en 2018, sur cinq de plus que l’an dernier. Des photos, envoyer, non seulement les habitants de КЧР, ils viennent de différents coins du pays », – a dit TASS le service de presse de la mairie de Cherkessk.

Le mur de la mémoire, où les stands de toutes les villes et régions de la république, installé sur la zone piétonne de la rue, un Formulaire en deux semaines. Seulement 66 stands placés à environ 4600 photos des anciens combattants, que retranchés de la vie, et vivant sur le territoire de Karatchaevo-Tcherkessie.

Le Jour de la Victoire, malgré le froid et la pluie, ici bondé le matin. Beaucoup de mamans avec enthousiasme racontent aux enfants de прадедах et земляках, vaillamment ont combattu sur les fronts de la Grande guerre Patriotique. Une habitante de Cherkessk Maria Аппоева est venu avec huit ans de son fils Marat. « Avertis son avec son grand-père et la grand-mère Лукьяном et l’Amour Бобривскими, ainsi que le raconte sur les héros de notre multinationale de la république. Une belle action, passez le long du Mur de la mémoire, et t’éclater avec un sentiment de fierté des soldats libérateurs. Leur exploit ne doit pas être oublié, combien d’années n’a pas passé le Jour de la Victoire. Nous devons digne de passer le relais de la mémoire de la jeune génération », dit – elle.

L’un des stands est dédié aux journalistes des journaux nationaux, membres sur les fronts de la Grande guerre Patriotique. Ici représenté 67 photos.