Chine : l’empire contre-attaque ?

Jour, après jour, la Chine gagne en puissance économique et politique. Le soft-power chinois s’impose de plus en plus. Pour beaucoup d’observateurs la Chine tente d’exporter son modèle autoritaire à l’étranger pour faire prévaloir ses intérêts.

Cette affirmation de la puissance à l’extérieur est liée à une affirmation de puissance du régime à l’intérieur. En effet, le parti communiste chinois a annoncé une modification de la constitution qui permettrait au président Xi Jinping de continuer à diriger la Chine sans limite de mandat.

La Chine qui prétend toujours lutter contre l’impérialisme, est-elle en train d’avancer vers un nouvel impérialisme contre l’impérialisme ?

Que doit faire l’Europe ? Comment doit-elle réagir, changer de politique et se durcir comme l’ont fait les USA ?

Débat exclusif entre Pierre Defraigne, directeur exécutif du centre Madariaga-Collège d’Europe et Philippe Paquet, journaliste de La Libre Belgique dans « Débats Première » ce mardi 6 mars dès 12h30 sur La Première.

