Chizhov: les efforts de conservation nucléaire de la transaction avec l’Iran seront poursuivis après la décision des états-UNIS

BRUXELLES, le 8 mai. /TASS/. Les efforts internationaux de conservation de la Conjointe d’un plan d’action global (СВПД) de l’Iran de se poursuivront après la décision des états-UNIS. Ce sujet a déclaré mardi à des journalistes russes le plus riche de la fédération de RUSSIE à l’UE Vladimir Tchijov. Toutefois, il a souligné que l’absence de nouvelles propositions de l’Occident à l’Iran est un problème pour la conservation СВПД.

« Ne vous méprenez pas, que les efforts de conservation de ce qu’on appelle le Partage complet d’un plan d’action sur l’Iran, seront poursuivis », a – t-il déclaré, en commentant la déclaration du président AMÉRICAIN Donald Trump.

« Nous sommes en contact journalier avec les parties à l’accord. Je peux dire que le 10 mai, le ministre des affaires étrangères de l’Allemagne sera en visite à Moscou. Avec le président de la France Макроном le disait notre président, l’autre jour. A été le contact et ici [à Bruxelles] avec la direction le service de politique étrangère de l’UE. Les contacts avec les iraniens, nous avons aussi aller sur une base permanente », a souligné le Tchijov.

L’absence de nouvelles propositions de l’Ouest de l’Iran peut être un problème pour la conservation de la transaction sur l’atome iranien après la sortie de états-UNIS, a déclaré Tchijov.

« Jusqu’à présent, les déclarations, qui sonnait, au moins publiquement, de la part de евротройки (France, Royaume-uni, Allemagne – env. TASS), ils ont dit qu’ils [les européens] essaient de faire pour répondre aux préoccupations des états-UNIS. Mais j’ai franchement pas entendu parler de ces plaintes, ni les mots qu’ils offrent à l’Iran en réponse. Voici ce que je pense peut devenir un problème pour la conservation de la transaction », a – t-il déclaré, en commentant la déclaration du président AMÉRICAIN Donald Trump sur la décision de Washington de sortir du nucléaire transactions avec l’Iran.

Le président des états-UNIS mardi , a annoncé la sortie de l’accord sur le programme nucléaire iranien à la transaction, qui a imposé des restrictions sur l’activité de Téhéran dans le domaine nucléaire en échange de la levée des sanctions de l’ONU et unilatérales, les mesures restrictives imposées auparavant, les états-UNIS et de l’UE. Comme l’a déclaré le chef de l’administration américaine, le tout et le plan d’action global (СВПД) laissé à l’Iran la possibilité de construire une bombe nucléaire dans le contournement des restrictions. Il a évoqué la possibilité de conclure un nouvel accord. Le président de la France, Emmanuel Macron, en commentant plus tard, les déclarations de donald Trump, a souligné que, de concert avec les dirigeants de l’Allemagne et le royaume-Uni regrette la décision de Washington.

En juillet 2015, l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France) et l’Allemagne sont parvenues à un accord sur le règlement du problème nucléaire de Téhéran. Conçu leur Conjoint d’un plan d’action global (СВПД) prévoit la levée des sanctions de l’ONU, les états-UNIS et de l’UE imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire. Trump n’fois appelait une affaire pernicieuse, affirmant qu’elle n’a pas empêché l’occasion de la création de l’Iran d’armes nucléaires, mais seulement отсрочила jour où Téhéran le reçoit à sa disposition.