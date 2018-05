SAINT-PÉTERSBOURG, le 24 mai. /TASS/. La décision sur l’interdiction de l’Ukraine, les MÉDIAS russes et les chaînes de télévision appartenant à MIA « Russie aujourd’hui », est devenu une manifestation de la faiblesse de Kiev, mais sensible, les ukrainiens trouveront les moyens de contourner les interdictions. Ce sujet TASS a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’Ue Vladimir Tchijov.

« Je le considère comme un signe de faiblesse, les soins de l’ensemble de l’élite de la concurrence dans le domaine de l’information, de la conversation, dit – il. – Mais, je pense que sensible, les ukrainiens, qui, je l’espère, dans ce pays frère la plupart, trouveront les moyens, y compris des moyens techniques modernes, afin de contourner ces interdictions ».

« Même si ne pas parler de la situation dans le Donbass, la progression de l’ukrainien de la réforme ne peut pas ne pas déranger ceux qui les pousse et finance, en premier lieu, l’Europe, et les etats-UNIS. À propos de ce qu’ils disent déjà plus ouvertement, peut-être même plus franchement que sur la situation dans le Donbass », a ajouté Tchijov, commentant le fait que les actions de Kiev à l’égard des MÉDIAS en corrélation avec ses prétentions européennes.

Verrouillage MIA « Russie aujourd’hui »

MIA « Russie aujourd’hui » et l’agence « RIA novosti l’Ukraine », le 24 mai, ont été inclus dans la mise à jour la liste de Kiev. Les ukrainiens, les fournisseurs prescrit de bloquer l’accès aux sites: россиясегодня.de la fédération de russie, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru et rian.com.ua.

Le décret du président de l’Ukraine Porochenko est introduit « le blocage des actifs de ladite agence, de limiter ou d’arrêter la fourniture de services de télécommunications et de l’utilisation des réseaux de télécommunications, le blocage d’internet par les fournisseurs d’accès à leurs ressources internet ».