SAINT-PÉTERSBOURG, le 24 mai. /TASS/. Interview de Julia Скрипаль permet à nouveau de soulever la question, a-t-elle vraiment été empoisonnée, plus combatif toxique de la substance. Ce sujet a déclaré dans une interview TASS représentant permanent de la Russie auprès de l’UE Vladimir Tchijov.

« Il ressemble beaucoup, l’aspect extérieur n’a aucune trace d’empoisonnement le fait que les autorités britanniques ont appelé les militants toxique d’une substance, dit Tchijov. – Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je peux imaginer qu’un agent de guerre chimique détruit toute vie autour d’assez efficace, même à faible concentration. »

« Le fait qu’elle semble presque sain, ça fait réfléchir, mais si l’empoisonnement, et si c’était de ne pas parler de quelqu’un », a – t-il ajouté.

« Je suis d’accord avec l’opinion de mes collègues à l’ambassade de la fédération de RUSSIE à Londres, que le texte, qu’elle vivement exprimé probablement la, a poursuivi le diplomate. – Je suis assez bon en anglais pour discerner quels sont les chiffres d’affaires sont utilisés, quelles sont les caractéristiques de la langue russe, et qui pour l’anglais ».

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Plus tard, à Londres, est intervenu sur l’affirmation que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard.