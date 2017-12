Choïgou a appelé à continuer à fournir une assistance aux proches des victimes de la catastrophe de l’avion Tu-154

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le ministère de la défense de la Russie doit continuer à mettre un maximum d’efforts pour aider les parents des victimes de la catastrophe de l’avion Tu-154 à Sotchi, a déclaré le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou.



Infographies



L’épave de l’avion Tu-154 de la Défense de la fédération de RUSSIE. Infographies

Comme indiqué dans la défense de l’office, à bord d’un aéronef étaient 92 de l’homme, les musiciens de l’ensemble le nom de Aleksandrova, les représentants des MÉDIAS et le Dr Lisa

La séance plénière du conseil public pour la Défense, sur proposition du ministre a commencé avec une minute de silence à la mémoire des morts dans la catastrophe.

« Nous avons fait beaucoup de choses pour que la mémoire de nos jeunes est resté dans le cœur de leurs parents et amis, et les générations suivantes. Aujourd’hui, nous avons ouvert un grand mémorial. Nous nous souvenons et de prendre soin des proches, de la famille, sur les enfants, n’oublions personne. Tout ce que nous pouvons, nous devons le faire et nous le ferons », a déclaré Sergueï, l’ouverture de la session.