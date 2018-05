Chulpan Khamatova

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Réalisé par Oksana Karas, prévoit de retirer le film « le Docteur Lisa » sur le chapitre de la fondation « l’aide Juste » Élisabeth Глинку – rôle jouera Chulpan Khamatova. À propos de l’image par le réalisateur a raconté samedi, le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral.

« Dans la décision de prendre une photo de Elizabeth Glinka est présent personnelle est un facteur, mais nous voulons le faire n’est pas juste un film-monument », dit le réalisateur. Elle estime que le ruban social potentiel. « Notre objectif n’est pas simplement de raconter une histoire, mais de rappeler que nous sommes tous égaux devant la souffrance, et un jour, chacun de nous peut avoir besoin d’aide », ajoute – t-Caras.

« Lisa Glinka – le héros du temps, a expliqué Caras. – Le film raconte l’histoire d’un jour, quand à Lisa accède père malade filles, elle s’engage à aider. Nous voulons Chulpan Khamatova a interprété le premier rôle, l’actrice a donné son consentement. En plus de l’absolu externe de la ressemblance, elle était familier avec Глинкой ».

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.