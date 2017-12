Chutes de neige: la circulation est difficile dans l’est du pays

Des chutes de neige ont été observées à plusieurs endroits ce jeudi matin, notamment dans les cantons de l’est. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route.

Même si la neige ne tombe plus, les conditions de circulation restent difficiles en province de Liège: la situation reste compliquée sur l’E42 Battice – Prüm avec 2 camions en ciseaux à hauteur de Malmedy. La chaussée est fermée et cela ralentit la circulation en direction de l’Allemagne. On nous signale également plusieurs voitures en travers de la chaussée et plusieurs camions bloqués derrière. Le trafic reste ralenti entre Verviers et Prüm dans les deux directions.

En revanche cela s’est bien amélioré sur l’E25 Neufchâteau – Liège et sur l’E40 Liège – Aix-la-Chapelle, la circulation est presque normalisée.