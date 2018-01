Chvydkoï: l’année croisée de la Russie et le Japon permettra d’améliorer la confiance entre les peuples

MOSCOU, le 25 janvier. /TASS/. La tenue de l’année Croisée de la Russie et du Japon permettra d’améliorer la compréhension et la confiance entre les deux pays et peuples. À propos de cette conférence de presse, le TASS a déclaré jeudi le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur la coopération culturelle internationale, Mikhaïl Chvydkoï.

« C’est un grand événement, ce format n’a jamais été dit Chvydkoï. – C’est certainement une étape importante pour parvenir à une compréhension mutuelle, pour atteindre la confiance entre les pays et les peuples, qui à l’heure actuelle, appréciés le plus ».

Chvydkoï, a confirmé que le début de l’Année sera donné le 26 mai 2018 au Grand théâtre.

Selon lui, dans le cadre de l’année Croisée passera cinq événements de grande envergure dans le domaine de la médecine et de la biotechnologie. « Il faut souligner l’intérêt des japonais des collègues de l’investissement dans l’Extrême-Orient, a déclaré Chvydkoï. – Aura un certain nombre de projets liés à la médecine. En particulier, les chemins de fer avec les homologues japonais tiendra la modernisation des centres de santé en Extrême-Orient ».

En outre, se tiendra une série de graves conférences, a également examiné un certain nombre de projets liés à l’énergie, en particulier avec la purification de l’eau.

La culture de vivre

Parmi les événements liés à la Croisée de l’année, est un projet de Culture de vivre. Longévité active ». Le projet est initié par RHANA et soutenu, en particulier, le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, l’ambassade du Japon en RUSSIE.

Dans le cadre du projet, le 28 février, au théâtre « Helicon-Opéra » sera présenté le concert du « Bonheur de vivre ». Sur la scène sortira Midori Yamada – danseuse du théâtre Kabuki-za. Sur la scène se produiront les stars mondiales Ivan Vasiliev, Ilse Liepa, Denis Родькин et d’autres.

« J’espère que vous aurez le plaisir », dit le metteur en scène, Andris Liepa.