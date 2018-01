Cinémas: les nouvelles subventions répondraient-elles uniquement à une logique « comptable »?

Après les théâtres en novembre dernier, la Fédération Wallonie Bruxelles a distribué ses subventions pour ces prochaines années. La ministre de la Culture Alda Gréoli (cdH) s’est appuyée sur l’avis de la Commission d’aide aux opérateurs audiovisuels (la COA), composée de spécialistes du milieu. En tout, 50 projets sur 60 ont été sélectionnés.

L’idée était de remettre les compteurs à zéro et de rééquilibrer les subventions en fonction des nouveaux arrivés dans le secteur : distributeurs, salles de cinéma, festivals, etc.

Parmi eux, il y a ceux qui voient leur enveloppe gonfler. Et ceux qui sont déçus. Exemple : le cinéma « Nova », un cinéma de recherche dans le centre de Bruxelles où l’on diffuse des films indépendants qui ne sont généralement pas distribués. Il voit sa subvention (de 90.000 euros) coupée de 20.000 euros. « Cela veut dire moins de films, ou moins de films venant de loin, ou moins de films en format original, ou moins de films sous-titrés, moins d’invités…, regrette Gwenaël Brees, le coordinateur du Nova. C’est directement la programmation qui va en pâtir. »

« On est face à une logique comptable »

La pilule passe mal. Sa justification aussi, basée sur des critères comme le nombre de diffusions de films belges ou encore l’accès au public. On est face à une logique marchande. « On est là face à une logique qui est à la fois comptable et qui vise à renforcer la dimension industrielle de l’audiovisuel, et pas la dimension culturelle », constate pour sa part Gwenaël Brees.

« Faux », répond la Commission. L’équation est simple, nous dit-on : le contexte a changé, de nouveaux opérateurs sont apparus, à Charleroi par exemple. « Évidemment, à enveloppe fermée, à un moment, on n’a plus le choix… On doit aussi y être attentif : on doit pouvoir rééquilibrer les montants en fonction de l’évolution de l’activité de chacun », explique Jeanne Brunfaut directrice du centre du cinéma, qui chapeaute les instances d’avis en matière de cinéma.

Ce calcul a par contre joué en faveur de « l’Aventure », un autre cinéma bruxellois. « On reçoit quasiment le double, se réjouit Jérôme Branders, directeur et programmateur, à moitié surpris. Donc, forcément, on est content ! Cela fait huit ans qu’on existe, huit ans qu’on est en constante progression. Ce qui n’est pas le cas, généralement, pour bon nombre de cinémas. »

En tout, le montant de l’enveloppe de la Fédération Wallonie-Bruxelles était de près de 3,4 millions d’euros.