Cinq films du festival de Cannes, qu’il faut voir

L’image du film « l’Été »

© filmpro.ru

Contrairement à l’année dernière, le programme du festival de Cannes, à la veille de se terminer en France, a été diversifiée et n’est pas allé dans le canon de l’auteur du palais des festivals de cinéma en faveur des pauvres et des opprimés, comme c’est habituellement le cas. En outre, presque tous les films intéressants acheté les russes et les distributeurs, ainsi que chez les cinéphiles seront dans les prochains mois, la possibilité d’organiser son propre festival dans une salle de cinéma à proximité de la maison.

« L’extase »

Sauvage, débridé film français нонконформиста de Gaspar Noé n’est pas pris dans le programme principal de concours de Kanna. Apparemment, il est puni pour le précédent film, « l’Amour », où le personnage principal dans la 3D эякулировал dans les yeux au cannes pour le public. Maintenant, son cinéma s’est avéré dans le programme « Двухнедельник des réalisateurs, où, d’ailleurs, a gagné son postanovŝiku le prix principal.

L’image du film « l’Extase »

© filmpro.ru

L'image du film « l'Extase »

© filmpro.ru

Évidemment, le programme de concours недосчиталась, peut-être le plus violent de son film. Il commence par la fin: nous montrent pas encore fameux héros, mais déjà ensanglanté et ramper sur la neige-couvertes champ. Ensuite, il ya un peu trop de l’entrée, comprenant des entretiens avec tous les personnages. Ils les participants d’une équipe de danse, et questionne leur sur la relation à la danse, mais aussi à l’autre (autrement dit, nous apprenons qui est avec qui dormait) et à une grande variété de stupéfiants (d’ailleurs, c’est à cause de cette insertion immédiatement après la fin du film envie de re-regarder, pour comprendre tous les détails). Après cela, Noé n’avait aucun scrupule à mettre des titres, qui devrait, en théorie, d’aller à la fin, et puis il commence à l’action en se débarassant de toutes les formalités.

À partir de ce moment presque pas une seconde ne s’arrête lancinante dans la tête de la musique électronique, sous laquelle les héros de la danse. Tous les acteurs, à l’exception de deux d’entre eux (au — Sofia Бутелла, la star de Kingsman et l’explosion de la blonde »), sont en fait pas des acteurs et des danseurs professionnels. Leur compétence n’est pas dans la façon dont ils jouent, et dans la façon dont ils expriment leur excès d’émotivité et la dépendance sexuelle dans chaque mouvement. D’ailleurs, Noah a déclaré que le film a été entièrement tourné en seulement quelques semaines, — apparemment, avant cela, tous les participants très longtemps répété.

Dans l’original, le film s’appelle autrement, Climax. Si le traduire mot à mot, c’est plutôt « la Paroisse ». YouTube/JoBlo Movie Trailers

La majeure partie du film commence aussi avec une incroyable scène de groupe en répétition, prise sans collages appareil photo sous plafond, conçu jusqu’à chaque mouvement microscopique. Décrire l’impossible, vous avez juste besoin de le voir. Puis tout le monde commence à s’amuser: versez même de la sangria, de socialiser, de flirt. Pas encore, il s’avère qu’un mauvais homme a empoisonné la chaudière avec un cocktail en ajoutant une quantité excessive de LSD.

Commence alors l’infini (mais ce n’est que sur les sensations, le film est très court, un peu plus d’une heure et demie) le trip jusqu’au matin. Rapidement, il s’avère que les personnages principaux n’est pas malheureux danseurs, dont l’esprit après la prise de fatidique, la dose est de ne pas leur obéir. Non, dans le film de tous les gouvernent le sexe, la violence et la mort, fusionnés en un seul оргазмическом ruée. « L’extase » est plein effrénée d’énergie vitale et d’énergie maléfique, destructrice. Invisible méchant ici, même pas celui qui a mis de la drogue dans un récipient à boisson, et le mauvais rock, obligeant les héros à se tordre de douleur, de lutter contre invisibles pour le spectateur des démons.

Et Noé a déjà eu des films sur les stupéfiants de трипах: l’intégralité de la tentative de décrire l’état de l’homme après la prise de ДМТ est de la peinture « l’Entrée dans le vide ». Mais « l’Extase » et les plus forts, et le plus effrayant: nous ne savons pas et ne comprenons pas ce que précisément ils voient et ce дискомфортнее. Очумевшие les gens apportant avec lui et les uns avec les autres les choses sont étranges dans les couloirs de la maison, peintes à tue-tête couleur acide, comme si прижизненно étaient dans le feu de la géhenne de leurs péchés.

Local démiurge-le diable Gaspar Noé avec l’aide de ses измывательств extrait le net, de laboratoire et purifiée de cinéaste de l’énergie, de prêt par voie orale, sublinguale et par voie intraveineuse, et jette sur le spectateur, qui de l’équipe de sentiments à la sortie de la salle s’engourdissent les genoux et les mains qui tremblent.

Où regarder: film a déjà acheté dans la location de la fédération de RUSSIE, mais la date de sortie est encore inconnue.

« Flamboyante »

D’ailleurs, et au programme de la compétition a été très remarquable film. Bien entendu, ni l’un prix du jury de ce travail de coréen Lee Chang-Don marquée n’a été, mais ce film est en tête de la cote magazine Screen International, a reçu le prix de l’association des critiques de cinéma, oui, et dans la liste, triée, le jury TASS, il a pris la deuxième place, juste après « l’Été » Серебренникова.

L’image du film « Flamboyant »

© filmpro.ru

L'image du film « Flamboyant »

© filmpro.ru

Ce film à la fois poétique et cruel, comme romance. Vaguement basé sur le récit peu connu Haruki Murakami « Brûler la grange ». L’intrigue de l’un des héros inhabituel est un passe-temps: il enflamme abandonné hangars (en corée du sud avec l’adaptation de leur remplacé par des serres). Lors de ce processus est contrôlé, aucun feu ne meurt, un incendie sur la région n’est pas en contradiction. Pourquoi il le fait?

On ignore. Le personnage principal, un excellent homme nommé Chen Su, aussi, ne comprend pas (et ne comprendra). Il est diplômé de l’institut littéraire, écrit son premier roman, tout en vivant dans la maison parentale et fonctionne par le courrier. Dans la rue Chen Su rencontre la fille de la maternelle à la campagne. Il n’apprend pas d’abord, mais il affirme que le fait de plastique. Elle conduit sa maison, dans son petit appartement, où le soleil se trouve dans la boîte seulement alors, quand se reflète dans les verres sur la tour. Là, elle est avec lui rapidement, mais sensuellement de dormir, puis s’envolera pour l’Afrique de vacances. En ce moment, il va aller à elle dans l’appartement et nourrir son chat, qui jamais ne se montre pas en public, mais régulièrement de la merde dans le bac.

De l’Afrique, la jeune fille revient avec un riche ami Ben (il joue relativement célèbre acteur coréen Stephen Yu), qui traite de la vie incompréhensible que, mais vit dans un appartement de luxe et conduit une Porsche, et dans son temps libre, juste enflamme les bâches. Ensuite, la jeune fille disparaît en plus dans la vie de kim Jong-Soo n’est pas remboursable.

En ce moment, le cinéma est définitivement gravent-vous la chaise sur laquelle tu es assis tranquillement et tu penses que tu comprends que tout est arrangé. Le personnage principal lui-même commence à devenir fou: il vérifie par le cercle de tous les bâches, de ne pas mettre le feu à leur méchant Ben, et moi-même essaye de frapper le briquet, mais ne décide pas de faire un véritable feu pour tout le monde et lâche éteint. Pour le film, il n’écrira semble, ni de la page. Peut-il, au contraire, a terminé son roman et c’est vraiment tout à son auteur de fiction. Bref, à la fin de cette image afin que personne ne vint au festival de la critique, jusqu’à la fermeture parlé que de « Flamboyant ».

YouTube/The Upcoming

Derrière l’apparente simplicité dans le film, se cache un abîme d’interprétations et théories du complot. Comme dans la peinture presque rien ne se passe: Chen Su il suffit de se roule sur son rouillés une camionnette de la ville, suivi par Ben, tente de maintenir la réalité sous contrôle. En fait, c’est presque coréen « Mulholland drive » — là même inexplicable symbolisme (ce qui, en fin de compte, la signification de ces ardentes serres?), surnaturels, des rebondissements et cette sensation désagréable que la réalité est inconnaissable, non seulement pour le malheureux Jong Soo. Elle est universelle et convaincante, comme le pistolet sur la tempe, le cinéma que nous sommes tous les héros n’a pas encore écrit un roman растерянного coréen diplômé литинститута.

Où regarder: si rien ne change, « Flamboyant » à partir du box-office russe à partir du 5 juillet.

« La guerre froide »

La « guerre froide » en comparaison avec d’autres peintures de cannes du programme — un film délibérément discret, calme et mince. Filmé il en n/b, comme les travaux antérieurs de pôle de Paul Павликовского « Ida », qui a reçu le « Oscar » du meilleur неамериканский film 2013.

L’image du film « la guerre Froide »

© filmpro.ru

L'image du film « la guerre Froide »

© filmpro.ru

Après la guerre en Pologne organise l’ensemble de la chorale folklorique de chant sous la direction du chef d’orchestre et violon Victor. Là québécois de la jeune fille Zoulou, et elle avec Victor, il va rapidement se nouent des relations. Pendant ce temps l’ensemble est de plus en plus populaire, commence une tournée à l’étranger, et en Pologne, peu à peu, se développent des écrous: Victor distinctement le comprend, quand son équipe font chanter pro de Staline. Plus loin des héros attend une vie difficile dans le divers de l’émigration, dans l’Ouest de Berlin, à Paris), de la séparation et de l’aversion. Mais à aucun moment ils ne sera pas aussi facile et insouciante de la vie, comme au début, quand ils sont juste pour poser et s’embrassaient en polonais prairie l’herbe.

La « guerre froide » tout court (dans le sens d’un film, et n’est pas une période historique), et n’a ni d’un excès de l’épisode, ni une inexacte de la phrase, inutile de la chanson. Ici, chaque énonciation visuelle parfaitement dans le plan de la figuration. En effet, il semblerait, combien de faux aurait l’air d’un film sur l’amour, sur le fond de la situation politique en Europe, mais avec toute la mise en scène et la caméra de concision (Lukasz Réunions précédemment a également travaillé sur « Довлатовым »), ce film reste très émotionnelle et dramatique. Ce film aurait pu être dans une certaine mesure, à comparer avec « la-la-La Лендом », mais le travail Павликовского n’est pas à propos de la jeunesse ambitions, mais au contraire, sur la gravité de la prise de conscience de ce que vain et stupide dilapidés de la vie de toute une génération, de musique comme, désolé pour la banalité, le miroir de l’âme humaine et sur les traces de la guerre de l’Ancien monde, qui est lui-même si la totalité de l’émigré de sa ville natale de port quelque chose ne va pas là.

YouTube/The Upcoming

Avouons-le: c’est jusqu’à ce que le candidat à l’Oscar dans la même catégorie, que « Ida », et les concurrents qui lui n’a absolument pas vu.

Où regarder: le film, comme le disent déjà acheté dans la location de la fédération de RUSSIE, mais la date de sortie est encore inconnue.

« L’été »

À propos de « l’Été » en Russie le savent déjà, il semble plus mis avant de regarder: discuté et le destin d’un réalisateur Cyril Серебренникова, qui n’a pas frappé à Cannes pour la première et de la provocation de l’énonciation de Boris Grebenchikov, dont l’image a été mal compris, selon lui, incarné dans le film. Bien que le cinéma Серебренникова, bien sûr, n’était pas seulement et pas tant à propos de la Цое, Naumenko et BG comme piliers soviétique rock, combien de simples jeunes-выпендрежниках de Léningrad rock-club. Leur aurait même pu l’appeler n’est pas le cas, et le cas pourrait se produire dans ces années-là, et dans une autre époque, par exemple forgée dernière, et l’essence du film, qui n’a pas été précis en scène d’événements réels, tout ne se changea.

L’image du film « l’Été »

© filmpro.ru

L'image du film « l'Été »

© filmpro.ru

D’autant plus offensive que, apparemment complètement universel pour comprendre le film a été catégoriquement mal comprise au festival et à l’étranger le public. Par exemple, l’un des américains les examinateurs sérieusement demandé, dans le texte, pourquoi Natacha Naumenko avant, avant de l’embrasser France, a demandé la permission de son mari, et puis aussi sur le bleu de l’œil a répondu à lui-même, que c’est, disent-ils, un symptôme de la патриархальности et закостенелости la société soviétique des années 80.

YouTube/iVideos

Eh bien, zakostenelost chose, bien sûr, est visible, mais seulement dans la perception. Le jury a ignoré « Été », mais il a publié évident de compromis prix iranien диссиденту permettant à jafar Panahi, dont les autorités n’ont pas publié de pays. L’image est injuste занизили critique dans les commentaires (bien que, d’ailleurs, le français, le jury du film a évalué très généreusement). Bref, le collectif censeur dépouillé, « l’Été » honoré d’une reconnaissance internationale.

Où regarder: dans la location à partir du 7 juin.

« Sous La Silver Lake »

Rusé Thierry Frémaux, le directeur de la programmation de Kanna, a mis sur la planification audacieuse de l’image « Sous la Silver Lake » de l’américain David Robert Mitchell dans un jour la corée « Flamboyant » (voir ci-dessus). Ces films sont étonnamment semblables dans l’esprit, bien qu’ils semblent tout à fait différemment.

L’image du film « Sous le Silver Lake »

© EPA-EFE/2017 BY UNDER THE LL SEA. LLC./CANNES FILM FESTIVAL

L'image du film « Sous le Silver Lake »

© EPA-EFE/2017 BY UNDER THE LL SEA. LLC./CANNES FILM FESTIVAL

« Sous la Silver Lake semblant de l’être jusqu’à un certain temps жанровым le film avec la star hollywoodienne dans le rôle principal. Andrew Garfield, aix-Homme-araignée, joue un chômeur flemmard du nom de Sam, vivant dans une banlieue de Los Angeles. D’argent à payer pour l’appartement il n’a pas, et la période à venir dans quatre jours. Dans la ville se produisent sinistres de l’événement: un homme tue dans les rues de chiens; la police trouve le cadavre locale milliardaire, une belle jeune fille, qui a essayé de закадрить Sam, disparaît sans laisser de traces de l’appartement, que arrêta. Enfin, le plus Sam partout hanté par une variété de complots: ainsi, il tente de discerner le code crypté dans une des chansons de musique d’un groupe local. Par conséquent, le gars organise sa propre enquête.

D’autre part, quelque chose ne va pas. Le détective dégénère rapidement en псевдодетектив: aussi absurdes soient les agissements de Sam, il continue d’avancer dans l’histoire, jusqu’à une grande variété de шизофреничным conclusions. Le fait que Silver Lake » est conçue et réalisée comme un hymne à la pop-culture: le film est partout apposées des affiches des différents films cultes, et l’histoire elle-même est très rappelle tout de même « Mulholland drive » est le nouveau film de чертовщине, qui réside dans le quotidien l.a. de la vie.

Mais le nouveau travail de David Robert Mitchell, qui a décollé en grande partie innovateur de l’horreur « Elle » en 2014, est plutôt pas terrible, mais au contraire, incroyablement triste. En effet, c’est un film sur presque déjà тридцатилетних les gens qui continuent à se comporter comme des obsédés adolescents: таскаются de sens perdu des parties de monde, regardent les vieux stupide cinéma, boivent, dansent et sans sourire.

YouTube/iVideos

« Sous la Silver Lake » est difficile à percevoir, il est trop long et très en surpoids, mais « Mulholland drive », aussi, en son temps, personne ne surtout pas réalisé. Cette image est similaire avec le « Feu », en ce sens que l’aliénation de l’homme de ce monde dans lequel il vit. Sam, le héros de David Robert Mitchell, a été élevé par des dessins animés et des bandes dessinées (comme si un troupeau de loups), et soudain rendu compte que toute cette pop culture nécessaire à la foule a cessé d’apporter tout le bonheur. D’où l’incompréhension de Sam dans la réalité, et sa tentative d’expliquer le monde qui nous entoure à l’aide de théories du complot, selon la volonté du cinéaste tout d’un coup sont déjà mis en œuvre.

Où regarder: film a déjà acheté dans la location de la fédération de RUSSIE, mais la date de sortie est encore inconnue.

Egor Беликов

