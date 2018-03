Pour rappel, le corps en partie calciné de cet homme de 32 ans, a été découvert mardi matin, dans sa cave à Les Hayons près de Bouillon. Hier jeudi 1er mars des perquisitions ont été effectuées par le service d’enquêtes et de recherches de la zone de police Semois et Lesse dans l’entourage de la victime.

Selon le Parquet, trois personnes ont été interpellées et seront présentées au juge d’instruction Langlois ce vendredi matin.