Clash Rutten/Francken sur Twitter: la majorité continue de se déchirer sur les visites domiciliaires

Ou quand Théo Francken tweete avec Gwendolyn Rutten…

La commission des Affaires générales du parlement bruxellois a approuvé, hier, une proposition de résolution condamnant le projet de loi fédéral qui vise à autoriser les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour irrégulier sur notre territoire. Le texte se veut symbolique, appelant « face à l’urgence et à la détresse humaine à se positionner d’un côté ou de l’autre de l’Histoire ». Plus concrètement il condamne le projet fédéral de « visites domiciliaires » et les atteintes à la « mobilisation citoyenne ». Pour l’essentiel, la résolution demande au gouvernement bruxellois d’interpeller le gouvernement fédéral pour qu’il revoie sa position, prend acte des consultations lancées par le Premier ministre Charles Michel et invite le parlement fédéral à s’opposer au vote du projet de loi dans « son contenu actuel ».

Une proposition de résolution qui a donc été approuvée par l’ensemble des partis francophones (co-signataires : PS, Défi, Cdh, Ecolo), à l’exception du MR qui s’est abstenu. Côté flamand, sans surprise SPA et Groen ont approuvé la résolution. Et plus surprenant, les libéraux de l’Open VLD aussi – la députée Els Ampe a co-signé le texte qui reviendra en plénière du parlement bruxellois le 16 mars.

Tiraillements jusque dans la majorité fédérale

On savait déjà le MR partagé sur le sujet. Et voilà que le vote bruxellois réveille d’autres tiraillements internes à la coalition menée par Charles Michel au fédéral et dont l’Open Vld pour rappel fait bien partie. De quoi enflammer Twitter ce matin avec des échanges acides entre Theo Francken, secrétaire d’Etat N-VA à l’Asile et Gwendolyn Rutten, présidente des libéraux flamands.

Théo Francken a d’abord hier soir raillé les libéraux flamands qui « visiblement veulent se trouver des deux côtés de l’Histoire ».

Resolutie tg woonstbetreding vh Brussels Parlement maakt één groot amalgaam maar wil ‘duidelijke keuze maken om zich aan ene of andere kant vd Geschiedenis te positioneren’

Mee ingediend door Open VLD, die blijkbaar aan beide kanten wil staan.https://t.co/CF19bxN2b3

— Theo Francken (@FranckenTheo) 5 mars 2018

Réponse de Gwendolyn Rutten ce matin : « Nous voulons simplement une adaptation, Théo, pas comme l’autre parti libéral, celui de notre Premier » (comprenez le MR!).

Gewoon aan de kant die aanpassingen wil, Theo. Je weet wel, net zoals die andere liberale partij van onze premier.

— Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 6 mars 2018

Réplique de Théo Francken : « Le MR n’a pas déposé le texte de la résolution et s’est abstenu ». Théo Francken qui fait alors remarquer que les libéraux flamands ont jusqu’ici soutenu le projet de loi (deux fois en kern, le comité ministériel restreint) « sans une seule remarque », mais qu’il comprenait bien que Gwendolyn Rutten « n’avait plus prise sur son aile bruxelloise ».

MR diende die kwakkelresolutie niet mee in en onthield zich. Uw partij keurde wetsontwerp 2x zonder enige opmerking goed id fed. regering. Maar ik begrijp al langer dat u over uw Brusselse bende niets te zeggen heeft.

— Theo Francken (@FranckenTheo) 6 mars 2018

Dans un autre tweet – la discussion se prolonge – Gwendolyn Rutten appelle Théo Francken à « se calmer », « à respirer »; « changer d’avis, c’est ce que fait souvent la N-VA (sortie du nucléaire notamment). La seule chose que nous demandons, c’est une adaptation. Ce que demande aussi le MR. Si nous collaborons, nous y arriverons #optimisme ».

Rustig Theo. Ademen.

Van standpunt veranderen doet @de_NVA wel vaker (wet kernuitstap, dubbele contingentering onderwijs…)

Het enige wat wij hier vragen, is een aanpassing. Dat vraagt de @MR_officiel ook. Als we samenwerken, komen we er wel uit. #optimisme

— Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 6 mars 2018

Théo Francken déclare alors qu’il ne « supporte pas les girouettes ». Et qu’il espère que cette « note », la résolution, sera « déchirée ». « Ensemble ».

Ik ben heel rustig, ik kan gewoon niet goed tegen geflipflop, dat is alles.

We zullen ook deze noot zeker kraken. Samen.

— Theo Francken (@FranckenTheo) 6 mars 2018

Ambiance… au fédéral.