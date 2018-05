Clásico : le FC Barcelone et le Real Madrid dos à dos (2-2)

Le Barça et le Real se sont neutralisés (2-2) lors du dernier clásico de la saison de Liga, dimanche. Ronaldo et Bale ont chacun répondu à Suarez et Messi, au cours d’un match fou où Barcelone a fini à dix, après l’expulsion de Sergi Roberto.

Récent champion d'Espagne, le FC Barcelone a concédé un match nul 2-2 en infériorité numérique face au Real Madrid, dimanche 6 mai, dans un clasico électrique. Le Barça poursuit ainsi sa série d'invincibilité en Liga et peut continuer à rêver d'une saison sans défaite, une possible première.

Pour la 36e journée, les Blaugrana ont mené deux fois au Camp Nou grâce à une volée de Luis Suarez (10e) et un but de Lionel Messi (52e), entaché d'une faute préalable. Mais les hommes de Zinedine Zidane, à onze contre dix après l'exclusion de Sergi Roberto (45e+2), ont égalisé à chaque fois : d'abord par Cristiano Ronaldo (15e), touché à une cheville sur l'action et remplacé à la pause, puis par Gareth Bale (72e).

