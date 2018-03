Après les fuites dans la presse la semaine dernière, le Bourgmestre de Schaerbeek a présenté officiellement l’audit commandé sur le fonctionnement des asbl communales. Bernard Clerfayt dit ne rien avoir à cacher. D’autant que le bureau d’avocat mandaté par commune pour l’exercice n’a pointé aucun manquement majeur.

L’audit soulève une série de problèmes dans la mise à jour des statuts de ces structures. Il demande la clarification des relations avec la commune ou relève encore que des comptes annuels manquent à l’appel. » Il n’y a pas eu de laisser-aller fondamental » précise Bernard Clerfayt. » Il y a simplement une nouvelle loi plus stricte qui impose d’adapter nos textes aux textes de cette nouvelle législation. D’où cet audit. Et lors de son examen, le cabinet d’avocat a trouvé quelques vieilleries, quelques coquilles, l’un ou l’autre petits oublis en ce qui concerne des comptes qui ont été transmis à tel autorité mais pas à tel autre. Ça ne porte pas à conséquence parce que ces comptes étaient publics et transparents. Il n’y a pas dans le contenu des comptes quelque chose qui pose problème « .

Audit ne rime pas avec magouilles

Et le Bourgmestre insiste sur le fait que ce n’est pas parce qu’il y a un audit qu’il y a forcément des magouilles. » Il n’y a aucun scandale à Schaerbeek. Je sais que certains aimeraient bien en trouver mais ils ont beau soulever tous les dossiers, ils ne trouvent rien. Parce que chez nous, il n’y a pas de rémunération pour les administrateurs des asbl communales. Il n’y a pas de marchés publics oubliés ou qui ne sont pas conformes à la loi. Nous avons une volonté de transparence depuis déjà une quinzaine d’années. Cet audit, c’est juste un acte de bonne gouvernance. Tous les pouvoirs publics devraient faire comme nous. Et veiller à assurer que les relations entre les structures communales et paracommunales soient conformes à la loi « .

La majorité pas si transparente

Alors que la majorité dit vouloir jouer la transparence, du côté de l’opposition, on s’étonne de n’avoir jamais été mis au courant de l’existence de cet audit. » Que l’opposition et les conseiller communaux apprennent qu’il y a un audit par la presse, ce n’est pas tout à fait ce qu’on peut appeler une bonne transparence » dénonce Jean-Pierre Van Gorp, conseiller communal PS. » Maintenant dans cet audit, il n’y a effectivement rien de très dramatique à première vue. Mais je rappelle qu’il ne s’agit là que d’un audit intermédiaire. On espère d’ailleurs que rien de plus grave n’apparaisse. Car ce sont des asbl très utiles et indispensables pour le bon fonctionnement de la commune « .

La majorité espère en tous cas, sur base de ce premier rapport et des suivants, remettre toutes les asbl de la commune dans les clous pour le début de la prochaine législature.