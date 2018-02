Clinton a appelé les collègues à Washington regarder la partie sur les manifestations de la politique étrangère

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Chef adjoint de la diplomatie russe Sergueï Clinton a appelé les collègues à Washington regarder la partie sur la dégradation de la politique étrangère Des états-Unis, qui est notamment manifeste dans la rhétorique anti-russes.

« A la forte flambée anti-russes de la rhétorique, reprend la terminologie de laquelle, en général, ne devraient pas avoir lieu dans la langue officielle de la communication des états – Clinton a déclaré mercredi aux journalistes. – C’est tout simplement le niveau actuel de la politique étrangère de la pensée et des travaux américains des structures de l’etat ». « Moi, franchement, désolé collègues à Washington, qui a chuté à un tel état et ne sont pas prêts à bien moins de temps en temps jeter un oeil sur le côté, parce que beaucoup de déclarations – il infâmes et les manifestations de la dégradation de leur politique étrangère », a ajouté le diplomate.

« Ils [les AMÉRICAINS] ont été complètement prisonnier de ses propres unidimensionnel, primitifs, de vaines réceptions, sur lesquels ils sont centrés, et pas seulement en Russie, mais aussi sur un certain nombre d’autres destinations », a déclaré le vice-ministre.

Il a souligné que la Russie est dans une forme différente de répondre à la préparation des sanctions des états-UNIS. « Aucune automaticité du point de vue de la nature de notre réponse ne peut pas être », a souligné à Munich.