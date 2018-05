Clinton a déclaré que la Russie est fermement engagé à l’approfondissement des relations avec l’Iran

TASS, le 10 mai. La russie est prête à approfondir les relations avec l’Iran, en dépit de la décision des états-UNIS de sortir du nucléaire transactions avec l’Iran. À ce sujet, comme l’a rapporté l’agence Fars, a déclaré jeudi le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton, qui est arrivé en visite à Téhéran pour les négociations avec l’homologue iranien Abbas Арагчи, qui supervise l’exécution de ce contrat.

Voir aussi







L’évolution de la position des états-UNIS concernant l’Accord sur le programme nucléaire iranien. Dossier



« En dépit de la décision des états-UNIS sur la sortie de l’accord nucléaire de la transaction sur l’Iran, Moscou est fermement engagé à l’approfondissement des relations avec l’Iran », – cite l’agence de la déclaration de l’adjoint du chef de la diplomatie russe.

En 2015, l’Iran et les cinq membres permanents de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France), ainsi que l’Allemagne a conclu un accord sur le règlement du problème nucléaire de Téhéran et ont élaboré conjointement un plan d’action global (СВПД). Il prévoit la levée des sanctions de l’ONU, les états-UNIS et de l’UE imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire. En janvier 2016, a annoncé le début de la mise en œuvre de la transaction.

Le président AMÉRICAIN Donald Trump n’fois appelait un accord avec l’Iran pernicieuse, affirmant qu’elle n’a pas empêché l’occasion de la création de l’Iran d’armes nucléaires, mais seulement отсрочила. Le 8 mai, le chef de la maison Blanche a annoncé la sortie US de СВПД et a promis de ré-introduire des pénalités programme nucléaire de l’Iran.