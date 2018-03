Clinton: de la fédération de RUSSIE et les états-UNIS soutiennent notamment неафишируемые contacts

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. La russie et les états-UNIS soutiennent et неафишируемые contacts, auxquels participent des représentants des différents ministères. Ce sujet a déclaré lundi le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton.

« Nous à des milices en Syrie ne fait pas appel, à l’exception des situations de la « terre », qui nécessitent de telles sorties. C’est par l’intermédiaire des militaires, de notre commandement, a déclaré Clinton. – Le dialogue avec les états-UNIS sur la Syrie à plusieurs niveaux. Il ya des formats qui ne sont pas annoncés, ils participent des représentants de différents ministères, y compris l’HYDROMEL ».

« Il y a un travail à Genève, où il y a les profilés de groupe, il y a la Russie et les états-UNIS, dit – il. – Bien sûr, par Washington, New York et ici, à Moscou un tel dialogue agit au niveau du travail. Le manque de quelque chose dans l’espace public sur les moyens d’un manque dans la vie ».

Selon un diplomate, le dialogue va au niveau des hauts fonctionnaires.

Clinton a ajouté que Moscou poursuivra son dialogue avec les états-UNIS exécution des résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2401 de cessez-le-feu en Syrie. « Je ne pense pas qu’il y a des besoins de donner des évaluations politiques de ce genre d’accusations (soi-disant a lieu de manquement à la Russie résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2401). Spécificités de ce qui se passe expose les représentants du Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE, dit – il, répondant à une question d’un ATTENTAT. – Nous savons ce qui se passe du point de vue du comportement des combattants dans l’est, qui arrachent reprises la mise en œuvre des activités humanitaires des pauses ».

« Continueront à des accusations d’américains, c’est que nous « ne modifie ». Le dialogue avec les états-UNIS sur ce sujet se poursuit, allons patiemment leur expliquer pourquoi leur évaluation ne correspondent pas à la réalité et où nous voyons la racine des problèmes », a déclaré Clinton.