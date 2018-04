MOSCOU, 4 avril. /TASS/. La russie n’a pas reçu de l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques) souhaitée réaction sur 13 questions concernant la participation de l’organisation à l’enquête sur l’empoisonnement de l’anglais Salisbury ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et sa fille Julia. Cela a été annoncé mercredi TASS le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton.

Voir aussi







La réaction mondiale sur le conflit de la Russie et du royaume-Uni autour de l’affaire Скрипаля



« En général, ce n’est pas le caractère et n’est pas le contenu de réactions à nos est tout à fait suffisamment légitimes et logiques de questions qui nous ont transmis à la Техсекретариат de l’OIAC, a noté le diplomate. – Nous ne voulons pas penser que, ce faisant, l’organisation commence de plus en plus profond à s’impliquer dans les indignes jeux politiques du royaume-Uni et ses alliés ».

L’adjoint du chef du MAE de la fédération de RUSSIE a ajouté que la confiance au royaume-Uni pour enquêter sur le Скрипаля ne peut pas parler.

« La confiance de la grande-Bretagne ne suffit pas, il peut ne pas être adapté à tous les outrages, вытворяемых Londres sur une base quotidienne, et compte tenu de l’inacceptable, de la heureuse de won donne la rhétorique qui s’applique à la Russie », – at-il dit.