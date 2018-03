Le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. « Hot shots » dans les états-UNIS cherchent à mettre en œuvre en Russie, le scénario de la Libye et de l’Ukraine, de créer une atmosphère de chaos. Ce sujet a déclaré lundi le vice-ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Clinton, prenant la parole lors de la réunion de la commission provisoire du Conseil de la Fédération de protection de la souveraineté de l’état et à la prévention de l’ingérence dans les affaires intérieures de la fédération de RUSSIE.

« La poursuite de la politique des états-UNIS sur la mise en œuvre de leurs responsabilités géopolitiques dans le monde, y compris en ce qui concerne la Russie, sous la marque de la démocratisation seulement au cours des 20 dernières années a causé le chaos, la guerre et un effondrement complet dans un certain nombre d’états. Organisée à Kiev госпереворот a conduit à un conflit sanguinaire à l’est de l’Ukraine. N’est pas devenu la Yougoslavie, éclatent sur les coutures de l’Irak et de la Libye, a déclaré Clinton. – La même chose des « hot shots » dans les états-UNIS n’est pas loin de faire avec la Russie, nous considérant comme la principale menace à son global de la domination ».

Selon lui, les éléments de données de Washington a ordonné de texte en clair dans leurs mises à jour clés de la doctrine – la sécurité Nationale, la défense et le nucléaire.

Clinton a ajouté que la RUSSIE systémique recueille des données sur l’ingérence des états-UNIS dans les affaires intérieures de la Russie.

« Je soutiens la nécessité d’accorder une attention accrue aux efforts de nos ennemis et adversaires de l’influence sur les jeunes, de travailler dans les régions, – a déclaré le chef adjoint de la diplomatie russe. – Centrale de la direction de cette lutte d’information. L’acuité avec laquelle se produiront d’information de la mêlée, va augmenter. Avec cela, nous vivons dans la période à venir ».

Selon lui, c’est Washington plus que les autres « n’est pas simplement intervient par le biais de divers canaux de formes différentes russes et les affaires intérieures, mais le plus activement tente de nous voir opposer le квазивмешательство dans внутриамериканские de l’affaire ».

« Du MAE de la fédération de RUSSIE a mis en œuvre la collecte d’informations pertinentes sur le système de base, cela ne concerne pas seulement les tentatives d’ingérence dans nos affaires, mais plus largement, les destructeurs et les efforts de cette nature, dont les états-UNIS ne sont pas opposés », a déclaré Clinton.

Selon lui, Washington « du kremlin liste » essaie de créer un sentiment d’insécurité de l’entreprise, qui travaille avec Moscou.

« Le résultat a été publié « le kremlin de la liste des » états-UNIS ont essayé et vont continuer à essayer de créer un sentiment d’insécurité dans l’environnement de l’entreprise, qui travaille avec la Russie », a déclaré Clinton.

« Évidente calcul pour compliquer les activités russes entités est observée en direct санкционной la politique de l’administration des états-UNIS, dit – il. – Cette politique a conduit à ce qu’aujourd’hui, sous les sanctions américaines et les risques sur les actifs, l’indisponibilité de crédits bon marché, le manque de possibilités de développer la coopération dans plusieurs domaines de pointe, se trouve 422 entités de la Russie ».

Le ministère des finances des états-UNIS a déjà publié kremlin liste », qui ont été de 210 personnes. C’est un hommes d’affaires russes et les fonctionnaires, dont le leadership des états-UNIS considère les plus proches du président de la Russie. La pénétration dans la liste ne signifie pas l’introduction des sanctions à l’égard des défendeurs, mais le ministre des finances, Steven Мнучин déclaré que l’administration des états-UNIS a l’intention d’utiliser ce rapport et les renseignements afin d’aller de l’avant avec un supplément de sanctions ».