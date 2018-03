MOSCOU, le 2 mars. /Corr. TASS Maria Prludes/. La russie confirme l’engagement de dispositions du Traité sur l’élimination des missiles de moyenne et de moindre portée (ДРСМД), aucun changement dans la position de Moscou n’est pas. Ce vendredi dans les commentaires exclusifs TASS, a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Clinton en réponse aux accusations du chef du service de presse du département d’état des états-UNIS Heather Науэрт d’avoir violé le traité de Moscou.

« Aucun changement dans notre position [ДРСМД] pas », a souligné le diplomate. Selon lui, Washington prend les flèches, accusant Moscou de violation de l’ДРСМД. « Nous considérons cela comme une façon de la partie américaine, que l’on appelle, remettre les aiguilles », – a dit le diplomate.

Clinton a également souligné que Moscou est prêt à tout inamicale étapes de Washington avant et après l’élection du président de la Russie le 18 mars. « Je ne voudrais pas penser que cela arrive, mais peut-être tout ce que vous voulez compte tenu de la dominante à Washington de l’attitude, et les installations de dissuasion de la Russie, dit – il. – Je pense, de réaliser les différentes étapes, mais nous sommes prêts. Et en gros, n’a pas de valeur, de se produire quelque chose de semblable avant les élections et après le, de notre position ne changera pas, nous aussi, à plusieurs reprises parlé ».

Auparavant, la RUSSIE a maintes fois mis en garde contre les effets négatifs des actions des états-UNIS à la veille de l’élection du président de la Russie, en particulier dans un contexte de développement de nouveaux антироссийских de sanctions.

