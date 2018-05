Clinton: les états-UNIS ont choisi la plus dramatique de l’option d’action sur le programme nucléaire iranien

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Les états-UNIS ont choisi la plus dramatique et de grande envergure pour une action sur le programme nucléaire iranien. Sur ce, a déclaré jeudi le TASS chef adjoint de la diplomatie russe, Sergueï Clinton à l’issue des consultations à Téhéran.

L'évolution de la position des états-UNIS concernant l'Accord sur le programme nucléaire iranien. Dossier



« Les iraniens et nous sommes très préoccupés par la radiation, – dit-il. – Considérons que concrétisé pires attentes ».

« En gros, les états-UNIS comptaient de nombreuses autres options de mouvement dans cette affaire là où ils l’entendent, mais est choisi le plus dramatique et ambitieux », a souligné à Munich.

Aussi l’adjoint du chef du MAE de la fédération de RUSSIE a indiqué que des tenues jeudi à la consultation, à Téhéran, a abordé la question de la préservation de l’accord sur le programme nucléaire iranien, ainsi que les conséquences pour l’Iran des sanctions économiques américaines.

« Discuté presque uniquement de la situation autour de l’accord. Naturellement, la décision de Washington directement influé sur la nature de la discussion, il a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS sur le téléphone. – L’avons vu précédemment, la première chose que nous avons toujours conservé СВПД, deuxièmement, comment faire pour que les effets américain de la décision n’ont pas eu d’impact négatif sur le travail dans le domaine économique dans les différents domaines ».

L’iran sur des consultations avec la Russie a réaffirmé la volonté de s’acquitter de leurs obligations de Contrepartie globale du plan d’action (СВПД) sur le programme nucléaire et de travailler à sa conservation, a déclaré Clinton.

« Les assurances de la partie iranienne, nous avons reçu, – a noté le diplomate. – Jusqu’à ce que l’Iran confirme sa volonté de rester dans СВПД, ne pas sortir et de respecter toutes les obligations qui en découlent ».

« La représentation diplomatique du spectacle: le plus dangereux de sortie des états-UNIS de l'accord nucléaire avec l'Iran



Clinton a souligné que « la situation est dynamique, il n’est pas dans la statique et dynamique ». « Par conséquent, tout dépendra de ce que vous obtenez dans le plan de l’emplacement de certaines décisions en collaboration avec les européens et les chinois », a expliqué la diplomate.

Moscou intensifie le dialogue avec tous les participants à l’opération sur le programme nucléaire iranien pour la préservation de l’accord, a déclaré Clinton.

« Nous sommes en contact avec tout le monde, je tiens à souligner, avec tous les participants de cet accord, le – t-il assuré. – Nous avons un dialogue intense, pas nécessairement qu’il est dans la forme de réunions en face à face ».

« Ce dialogue dans les prochains jours sera интенсифицирован, a noté le diplomate. – Il est très important pour nous était en contact étroit les uns avec les autres ».

L’essentiel de la charge de la responsabilité pour la préservation de l’accord sur le programme nucléaire iranien est « евротройке » – la France, l’Allemagne et le royaume-Uni, car c’est de ces pays qui tentent de ğdes négociations avec les etats-UNIS, a déclaré Clinton.

« Responsable doivent maintenant comporter des représentants de la « евротройки ». Sur eux, peut-être, est encore plus grave le fardeau de la responsabilité que les autres, parce qu’ils ont essayé de négocier sur сепаратной base avec les états-UNIS, cela n’a pas fonctionné, dit – il. – Maintenant, nous avons tous ensemble collectivement il faut sauver l’affaire ».

Le 8 mai, le président AMÉRICAIN Donald Trump a annoncé la sortie de Washington de l’accord sur le programme nucléaire iranien. Comme l’a déclaré le chef de l’administration américaine, le tout et le plan d’action global (СВПД) « laisse à l’Iran la possibilité de construire une bombe nucléaire dans le contournement des restrictions ».

Les dirigeants du royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France, Theresa May, Angela Merkel et Emmanuel Macron concernant la décision de la Trump a exhorté tous les participants à la transaction de continuer à pleinement respecter. Pour la préservation de l’accord est intervenue le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Могерини. Le président Iranien Hassan Роухани a déclaré que Téhéran ne renoncera pas à СВПД et continuera à respecter ses obligations.