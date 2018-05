Clinton: ministère des affaires est très étroitement impliqué dans la préparation des poursuites aux états-UNIS par дипсобственности

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. MAE de la Russie est bien engagé dans la formation des poursuites aux etats-UNIS sur la situation illégale sur le retrait russe дипсобственности.

Ce sujet a déclaré dans une interview RBC vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton.

« Les réclamations sont préparés. Nous nous occupons de cela est très serré, a souligné le diplomate. – La plage de temps de dépôt, probablement pas le plus important. Nous, bien sûr, ce chemin nous irons, en exécutant la commande correspondante du président ».

« Nous devons évaluer correctement la situation et de voir les possibilités afin de maximiser les chances de succès, explique – t-il. – Nous sommes à cent pour cent sûr qu’il a raison. Cependant, on ne peut pas se tromper, et la raison de se précipiter tête baissée dans une telle affaire complexe, aussi ».

Clinton a également souligné que le retrait de la fédération дипсобственности est « purement politique démonstration de rejet de la Russie en tant que facteur de la vie internationale ». « Quelle est la menace américaine de sécurité que vous pouvez dire quand il s’agit de l’consulaire service des citoyens, notamment américains? » – il a posé une question rhétorique.

2 septembre 2017, les autorités AMÉRICAINES ont fermé le consulat général de Russie à San Francisco, торгпредство à Washington et de son bureau de New York. Les deux premiers objets se trouvent dans l’etat de la Russie et ont l’immunité diplomatique, et le troisième Moscou a loué. De la fédération de RUSSIE a considéré la capture дипсобственности que franchement un acte hostile, et a encouragé les états-UNIS de retourner immédiatement ces objets. Le 26 mars 2018, Washington a annoncé la fermeture à Seattle du consulat général de la fédération de RUSSIE (logement), ainsi que la résidence du consul général (дипсобственность de la fédération de RUSSIE).

5 septembre 2017, à la conférence de presse chinois Сямэне à l’issue du sommet des BRICS, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a chargé le Ministère des affaires étrangères de demander à la justice américaine au sujet du retrait russe дипсобственности.