Clinton: Moscou n’exclut pas la sortie de l’Iran de l’accord sur le programme nucléaire

MOSCOU, 15 mai. /TASS/. Moscou n’exclut pas la sortie de l’Iran de l’accord sur le programme nucléaire. Sur ce, a déclaré mardi le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Clinton, prenant la parole à la table ronde sur la situation autour de l’articulation d’un plan global d’action (СВПД) d’une réunion-débat sur le terrain du club de Valdaï.

« Je pense que complètement écartée scénario de sortie de l’Iran de l’accord, si ce n’est pas sur des combinaisons d’Iran à base de négocier avec les autres participants, ne peut pas », dit – il.

« Je tiens à souligner que l’ensemble de la situation a retrouvé une très grande dynamique, a ajouté le diplomate. – Dis, c’est pour désigner la possibilité de l’apparition de nouveaux facteurs d’initiation, qui peuvent affecter l’humeur dans les différentes capitales, probablement, notamment à Téhéran ».

L’adjoint du chef du MAE de la fédération de RUSSIE a noté que le risque de renforcer les tensions militaires au Moyen-Orient après la décision des états-UNIS augmente. « Nous ne voudrions pas, à la sortie des états-UNIS de СВПД est devenu un prélude à la poursuite de la montée de la tension militaire au Moyen-Orient, bien que le danger est évident », dit – il. « Ce danger après la décision des états-UNIS et de ce qui est arrivé après notre évaluation, augmente », a ajouté Clinton.

Selon lui, le russe MEAD considère que les états-UNIS de ne pas revoir sa décision sur la sortie du nucléaire iranien de la transaction. « Sur l’évaluation de l’HYDROMEL, de la révision de cette décision de la part des états-UNIS ne sera, le président [Donald] Trump réalise ce qu’a annoncé le 8 mai », dit – il.

Lors de cette Clinton a souligné que les causes principales de la sortie des états-UNIS de СВПД ne sont pas liés à la transaction et à l’attitude de Washington à l’action de Téhéran au Moyen-Orient. « À notre avis, cela s’est passé en grande partie pour des raisons liées à la СВПД, oui, honnêtement, les représentants américains ne cachent pas cela », dit – il.

« L’essentiel est que de certains éléments de la politique iranienne dans la région, ainsi que son programme de missiles provoquent une forte réjection des états-UNIS et de leurs alliés », a ajouté Clinton.

Le diplomate a exprimé l’opinion que Washington devrait venir à bout de la diplomatie pour résoudre la question autour de l’Iran, et de ne pas appliquer санкционное pression. « Je tiens à souligner que pour résoudre des problèmes à caractère régional, avec la participation de l’Iran, il existe de nombreuses possibilités, dit – il. – Si les etats-UNIS s’intéressent à l’évolution du comportement [de l’Iran], ils ne devraient intensifier le processus diplomatique ».

La préservation de l’accord sur le programme nucléaire iranien

→ A déclaré que Moscou considère que la préservation de l’accord sur le programme nucléaire iranien, avec suffisamment de volonté politique en dépit de l’accord des états-UNIS. « Nous avons besoin de déterminer les paramètres de fonctionnement dans СВПД [Commun un plan d’action complet] sans les etats-UNIS, a dit-il. – Nous croyons qu’il est possible non seulement en théorie et en pratique. Beaucoup ici dépend de la volonté des politiciens, surtout dans les pays européens ».

« Nous voyons tous que tragiques conséquences de cette décision, dit – il. – Nous regrettons cette décision, nous pensons que de faire quelque chose de semblable a été mal ». Le vice-ministre a souligné que Moscou reste attachée à la notion двугосударственного de la décision des israéliens et des palestiniens problème.

Clinton estime que le maintien de la transaction sur le programme nucléaire iranien dépend si les européens de protéger la société, en coopérant avec l’Iran de sanctions américaines. Selon lui, il est nécessaire de fournir « un tel degré de sécurité de l’opérateur économique en Europe, ce qui leur permettrait de continuer à collaborer avec les collègues iraniens dans les conditions de la reprise américaine extraterritoriales des sanctions ».

Toutefois, a déclaré à Munich, dans les conditions de la reprise de sanctions assurer la protection de l’entreprise, en collaboration avec l’Iran, peut-être. « Je pense que c’est tout à fait possible », dit – il, répondant à la question correspondante.

→ A souligné que la Russie va respecter l’obligation de СВПД dans la mesure et jusqu’à ce que font les autres parties de la transaction. Cela concerne en particulier les obligations de la reconstruction de l’installation nucléaire de Fordo. « Nous l’avons dit et nous continuons d’affirmer que le prêt à continuer de respecter les dispositions de СВПД dans son intégralité, dans la mesure et aussi longtemps que cette adhèrent à tous les autres participants à un accord », dit – il.

« Je ne suis pas prêt à caractériser la position iranienne collègues à l’égard de ce qui se passe, a – t-il déclaré, répondant à une question sur le degré d’exécution СВПД l’Iran. – Pour la dernière fois chez eux a sonn beaucoup de déclarations de hauts dirigeants et autres responsables de personnes à mon avis, ils sont assez claires et précises. Nous nous concentrons sur ces déclarations, quand considérons maintenant est l’approche de l’Iran à cette question ».

La russie, selon le Рябкова, ne se voit pas dans le rôle de médiateur entre les états-UNIS et l’Iran dans cette affaire.

« Nous ne nous considérons pas comme un intermédiaire entre l’Iran et les etats-UNIS, dit – il. – Nous nous considérons comme l’un des participants à l’arrangement, nous allons le faire et nous sommes en étroite collaboration et le dialogue avec toutes les autres parties ».

Le diplomate a également déclaré que la Russie et la Chine sont configurés de faire avancer les multiples facettes de la coopération avec l’Iran.

Les propositions de négociation

Les auteurs des propositions de nouvelles négociations autour de l’atome iranien doivent clairement indiquer qui, à leur avis, doit y participer, a déclaré Clinton.

« En ce qui concerne [la possibilité] de nouvelles négociations, ceux qui les offre, doit d’abord désigner quelqu’un qui pourrait être impliqué dans ces négociations, quels seront les paramètres de ces négociations, de l’ordre de discuter de diverses questions, peut-t-il des questions examinées simultanément ou successivement, » – dit-il, ajoutant que la Russie suit avec intérêt » pour de telles offres.