Clinton: opportunités pour renforcer les sanctions contre la corée du nord par la ligne de sécurité de l’ONU épuisé

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Des opportunités pour renforcer les sanctions contre la corée du nord par le biais du Conseil de Sécurité des NATIONS unies est presque épuisé. Ce sujet a déclaré lundi le vice-ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Clinton.

« En ce qui concerne périodiquement pop-up d’idées de nouveau puiser dans une ressource de sécurité de l’ONU pour renforcer la санкционнного de la pression sur Pyongyang, nous réaffirmons l’ancienne position: opportunités pour élargir les sanctions de la ligne de sécurité de l’ONU presque épuisé, a déclaré Clinton. – Les etats-UNIS le monde le sait, on en a parlé à plusieurs reprises ».

La russie s’inquiète de nouvelles sanctions américaines contre la corée du nord, au moment où sont apparus les perspectives d’un dialogue entre Pyongyang et Séoul, a déclaré Clinton.

« Nous sommes inquiets à ce que les états-UNIS à un moment où, comme il y avait des perspectives pour établir le dialogue entre Pyongyang et Séoul, où a été tout de même dans l’ensemble réussi d’une pause dans la relation avec les jeux Olympiques, est allé sur une autre étape en vue de renforcer la pression sur la RPDC, dit – il. – Dans annoncées américains les sanctions présente un certain nombre inquiétant et alarmant de nous des aspects ».

Selon le vice-ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, cela concerne des mesures unilatérales des états-UNIS sur la fouille de la soi-disant suspects de marchandises. « Ce n’est pas déjà atteint par une convention collective, les formats de buts, y compris dans le cadre de l’Initiative de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, où nous aussi, nous sommes engagés », a – t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas maintes et maintes fois répéter une situation où, après que le pays est collectivement d’accord sur quelque chose avec de l’ONU et de prendre des décisions, juste après ou par quelque laps de temps les états-UNIS intensifient unilatéral cellules pression, a souligné le diplomate. – Sur quelle généralement le partenariat peut-on parler? Ce terme ne s’applique pas à ce genre de comportement de Washington ».