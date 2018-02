Clinton s’est entretenu avec le représentant de l’UE Schmid la situation autour de la mise en œuvre nucléaire de la transaction avec l’Iran

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. L’adjoint du chef de la diplomatie russe Sergueï Clinton et le secrétaire général le service de politique étrangère de l’union Européenne Helga Schmid discuté lors de la réunion à Moscou mardi la situation autour de la mise en œuvre de l’accord sur le programme nucléaire iranien. Cela a été rapporté en russie, l’otan.

« Les parties ont examiné en détail la situation politique actuelle autour de la mise en œuvre Conjointe d’un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien, – a informé le ministère des affaires étrangères. – Clinton a réaffirmé l’engagement de la part de la russie de l’arrangement et de l’intention de se conformer à ses obligations jusqu’à ce que font les autres participants ».

Au cours de l’entretien a également abordé d’autres sujets d’intérêt commun.

Le 14 juillet 2015 Téhéran, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France) et l’Allemagne sont parvenues à un accord sur le règlement du problème nucléaire de la République Islamique. Conçu leur СВПД prévoit la levée des sanctions de l’ONU et de l’union Européenne, imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire, en échange d’un engagement de Téhéran, de limiter les activités nucléaires et de la mettre sous contrôle international. Le 16 janvier 2016, a annoncé le début de la mise en œuvre de la transaction, et Washington a annulé la restriction. Cependant, au cours de la campagne électorale, puis en tant que président des états-UNIS, Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises ce document, en affirmant qu’il donne les avantages de la République Islamique.

Le 13 octobre de l’année dernière, Trump a présenté une nouvelle stratégie dure des états-UNIS envers Téhéran. Ainsi, les États-Unis pour contrecarrer la « дестабилизирующему l’influence de l’Iran, et ont également l’intention d’inviter la communauté internationale à s’unir pour faire pression sur le corps des gardiens de la révolution » (l’élite de la partie iranienne du SOLEIL). En outre, l’hôte de la maison Blanche a refusé de confirmer la mise en œuvre de la République Islamique d’accord sur le programme nucléaire et a promis de chercher à le modifier, sinon son pays cessera sa participation à la СВПД. Il a rappelé que le nouveau reconduit la levée des sanctions contre l’Iran, mais, selon lui, cela a été fait « dans le seul but de conclure un accord avec les alliés européens, afin de corriger les terribles inconvénients du nucléaire iranien, de la transaction ».