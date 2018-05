CNN: dans les établissements d’enseignement des états-UNIS, pour les 9 ans de tir à 57 fois plus souvent que dans les autres pays du G7

© AP Photo/Jim Mone

NEW YORK, le 22 mai. /TASS/. Les incidents de tir, dans les écoles américaines, les universités et d’autres établissements d’enseignement se sont produites à partir de 2009 57 fois plus que sommairement dans ces mêmes établissements, les autres pays du Groupe des sept (G7). Ces évaluations a présenté lundi la chaîne de télévision CNN.

Le Tir À L’Amérique



Selon les données, de tels accidents aux états-UNIS dans la période du 1er janvier 2009 au 21 mai actuel était de 288 au Canada – deux, autant en France, un en Allemagne. Au royaume-Uni, l’Italie et le Japon de ces incidents n’a été observé. CNN explique qu’il s’agit de cas où reçu une balle sur le territoire d’un établissement de l’enseignement reçu au moins une personne, en plus de la personne qui a ouvert le feu, notamment, par hasard.

La chaîne de télévision souligne que les données sur les états-UNIS obtenues sur le profil des organisations non gouvernementales et les organismes de recherche. Des informations sur d’autres pays, des MÉDIAS, y compris les locaux. Le CNN n’excluent pas qu’il pouvait ne pas être pris en compte les renseignements relativement petits incidents, si elle n’est pas tombée dans la presse.

Dans le matériau présente également une plus large des données sur les cas de tir dans un certain nombre d’autres pays pendant la période considérée. En deuxième place après les etats-UNIS – Mexique, où ont eu lieu huit à ces incidents. Viennent ensuite l’afrique du SUD (6), l’Inde (5), le Pakistan (4), le Nigeria (4), en Afghanistan (3), France (2), Canada (2), Brésil (1). La russie est également présent dans la liste. Selon les estimations de la CNN, la Russie a eu un cas de ce genre au cours de cette période.

Dans le matériau fournit également des données sur ce que cette année, le feu dans l’amérique des établissements d’enseignement supérieur, en moyenne, ont découvert une fois par semaine. L’un des derniers de la résonance incident s’est produit le 17 mai. Dans l’une des écoles de Santa-Fé (Texas), 17 ans, élève de Dimitrios Пагуртис a tiré neuf élèves et des enseignants.