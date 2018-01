CNN: états-UNIS à cause de la vague de froid et chutes de neige ont tué 13 personnes

© AP Photo/Seth Wenig

NEW YORK, le 4 janvier. /TASS/. Au moins 13 personnes ont été tuées la semaine dernière contre les effets anormaux de la vague de froid et chutes de neige qui ont frappé les etats-UNIS. Cela a été rapporté, jeudi, le diffuseur CNN.

Décès enregistrés, en particulier dans les états du Wisconsin, le Texas, le Missouri et le Michigan. Au moins six personnes ont été tuées par les engelures. Les autres sont devenus les victimes d’ACCIDENTS survenus à cause de la formation de la glace sur les routes.

Comme l’indiquent les prévisionnistes, les chutes de neige observées dans les régions orientales du pays et sur la côte atlantique, dans les prochains jours peuvent se renforcer. Le froid est déjà établi dans la région de Boston (Massachusetts), à Philadelphie (Pennsylvanie) et à New York. Dans les régions touchées par les intempéries, a annulé plus de 3 milliers de vols. Selon cnn, des dizaines de milliers de personnes sont toujours sans lumière, en particulier dans les états de la Virginie, de la Caroline du Nord et la Floride.

À New York après-midi jeudi, la température a chuté à moins de 5 degrés, mais dans la ville, on observe de forts et le froid du vent. En raison des chutes de neige en ce jour, le maire de la métropole Bill de Блазио ordonné la fermeture de toutes les écoles.

Anormaux de la météo, on observe également dans le midwest. À Saint-Louis (Missouri), la température a chuté à moins de 13 degrés, que 15 à 20 degrés en dessous de la norme pour l’époque de l’année. Sur la plus grande partie du territoire de l’état de l’Indiana fermés établissements d’enseignement. Les autorités du Texas ont ordonné de refuge pour les sans-abri, qui sont le plus souvent victimes du froid.

Certains sud-unis aussi dû faire face à n’allait pas pour eux des frissons. Plus tôt dans la ville de Tallahassee (Floride), pour la première fois au cours des 29 dernières années, la neige est tombée. Dans la ville voisine de l’état de Géorgie, selon le service météorologique National, l’épaisseur de la couverture neigeuse dans les prochains jours sera de 5 à 10 cm, en Caroline du Nord jusqu’à 8-14 voir