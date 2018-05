CNN: le chanteur R. Kelly accusé de harcèlement

R Kelly

NEW YORK, 23 mai. /TASS/. Un résident des états-UNIS a poursuivi dans Manhattan, le procès de l’américain le musicien et l’artiste R. Kelly (de son vrai nom Robert Sylvester Kelly), l’accusant de harcèlement et de violence sexuelle. Ce mardi a rapporté le diffuseur de CNN.

Selon elle, 20 ans Feit Rogers dit qu’a fait connaissance avec le chanteur en 2017 après son concert au Texas, après quoi il a déclaré qu’il comptait sur une longue romantique relation avec elle.

Leur relation a duré environ un an, au cours de laquelle 51 ans, Kelly, selon l’auteur de la pétition, suggéra à son indésirable relation intime, menacé et s’est abaissé. Comme le dit Rogers, un musicien à plusieurs reprises fermait son une dans la chambre ou dans la voiture en guise de punition. Une femme déclare également qu’aurait contracté du chanteur une maladie sexuellement transmissible.

Comme il est dit dans le procès, l’action Kelly « ont fait l’objet d’humilier, d’embarrasser, d’intimider et à la disgrâce de Rogers. Sur quelle compensation calcule la femme n’est pas spécifié. Les représentants de la chanteuse n’a pas commenté ces accusations.

Originaire de Chicago (Illinois) R. Kelly est devenu connu grâce à des morceaux Bump N’ Grind, Your Body’s Callin’, Gotham City, et en 1996, le single » I Believe I Can Fly, lui a remporté un Grammy en trois catégories. Le chanteur a été nominé encore une récompense pour la chanson You Are Not Alone, composée spécialement pour Michael Jackson. Dans les années 2000, il a enregistré et joué avec des rappeurs comme Jay-Z, Sean Combs et The Notorious B. I. G.

Il y a deux semaines dans le plus grand des états-UNIS, la société de streaming audio Spotify a pris la décision de refuser un soutien publicitaire de R Kelly et de le supprimer de la composition de ses listes de lecture, car elle n’approuve pas le comportement de la chanteuse et compositeur, au cours des dernières années à plusieurs reprises accusé de violences sexuelles envers les femmes. Les représentants du musicien à son tour dans une déclaration adressée à la société de télévision NBC, accusé de streaming audio dans la confiance à la base de fausses accusations, n’ont rien à voir avec les intérêts des fans de la musique moderne.