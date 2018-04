Anatoly Collègues Du Real

© Grégoire Sysoev/TASS, archives

MOSCOU, le 6 avril. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. Les footballeurs du CSKA ne cédaient pas aux adversaires de « l’Arsenal » dans le mouvement, mais le mal ont été reconstruites dans les zones de défense et d’actions. Une telle opinion TASS a exprimé l’entraîneur émérite de la Russie Anatoly collègues du real.

Jeudi, le CSKA a cédé à la sortie de londres « Arsenal » avec un score de 1:4 dans le match de quart de finale de l’europa League. La validité d’Aaron Ramsey et Alexandre Ляказетта l’équipe de l’armée ont répondu tir précis d’Alexandre Golovine franc. Tous les buts dans le match ont été marqués en première mi-temps.

« Les perspectives, bien sûr, n’ont pas l’air rose, estime collègues du real. – Dans le CSKA depuis longtemps un changement de génération, bien que pour la consommation domestique, la zone centrale de la défense et le modèle de la défense à trois est tout à fait justifiée. Toutefois, les buts ont été marqués « Arsenal » à partir de pratiquement de la zone centrale, c’est-à confusion, parce que la performance défensive des fonctions dépend du milieu de terrain central. Dans l’ensemble de la tactique a été maintenue, le CSKA même de ne pas céder sur le mouvement, les formateurs a réussi à amener les joueurs dans la bonne condition physique, mais tout ce qui concerne les reconstructions, des attaques de l’adversaire, non-standard de l’action des joueurs d’Arsenal, rencontré les joueurs du CSKA sans la diligence de la densité et de l’intelligence ».

Dans la composition, le CSKA a joué gardien Igor Akinfeev (31 ans) et les défenseurs Sergei Ignashevich (38 ans), Basile et Alexis Березуцкие (35 ans), qui ont participé aux deux précédentes rencontres, le monde et « l’Arsenal » en 2006. « L’âge des joueurs du CSKA sont dignes de respect, ils ont fait beaucoup pour le club, mais on ne peut pas continuer à rappeler la célèbre maxime « le maître tant aimé le chien que sur les parties de lui coupait la queue ». De sorte que ces footballeurs, déjà pour la consommation intérieure, parce qu’avec l’augmentation de la vitesse, il ya certains problèmes », – a noté collègues du real.

Le spécialiste estime que les problèmes de CSKA reflètent les inconvénients de l’ensemble du système de formation de joueurs russes. « C’est un problème commun pour des équipes russes, parce que même les meilleurs de la défense et de la « Locomotive », et le CSKA dans les matchs de la Ligue de l’Europe manquent de 12 buts en trois matches sur un double (« la Locomotive » en 1/8 de finale du tournoi, a cédé à l’espagnol de l’Atlético avec un score cumulé de 1:8 – env. TASS). Oui, construit sur l’organisation des jeux, le schéma de structure, mais tout cela repose sur le fait que le processus même de la formation qui est observé chez l’un de nos formateurs, se résume plus à la formation sans compréhension, la compréhension et les approximations de ce qui est nécessaire. Je pense que cette lacune dans le jeu de l’intelligence est vraiment, et donc des problèmes de l’équipe nationale », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Collègues du real a exprimé la crainte que les joueurs du CSKA n’auront pas le temps de récupérer la réponse match à Moscou, qui se tiendra le 12 avril. « Le CSKA moscou, après avoir joué avec Arsenal, commet un vol d’avion, puis, le 9 avril joue avec « Dynamo », et trois jours nouveau match [Arsenal]. Un tel mode microcycle est très difficile pour l’équipe, c’est généralement le talon d’achille de nos clubs, de sorte que même les britanniques ont l’habitude de jouer dans ce mode, ainsi que pour nos entraîneurs et de joueurs, il est souvent éreintant de la tâche », a souligné le coach de la Russie.