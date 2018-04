Comédien britannique Sacha Baron Cohen jouera le rôle d’un espion israélien dans la série de Netflix

Sacha Baron Cohen

© Richard Shotwell/Invision/AP

NEW-YORK, le 12 avril. /TASS/. Britannique le comédien Sacha Baron Cohen, connu pour les films « le Dictateur » (The Dictator, 2012) et de « Borat » (Borat: Cultural Apprentissages of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006), jouera un rôle important dans la mini-série « l’Espion » (The Spy), consacrée à l’israélienne scout Eli Коэну. Le téléfilm se prépare à lancer la production de la société américaine de streaming vidéo Netflix. Cela a été rapporté par le portail américain Deadline.

Voir aussi

Netflix a refusé de participer au Festival de cannes

Netflix va libérer plus de 700 nouvelles séries en 2018

Netflix a publié un teaser de la dernière saison de « Carte maison » sans Kevin Spacey

L’image, qui sera composé de six séries, de raconter la vie d’Eli Cohen, membre du Mossad, qui a travaillé en Syrie dans les années 60 du siècle dernier. Il s’occupait activement de renseignement sur les activités, en passant stratégiquement des informations importantes aux israélites. En 1965, Cohen a été arrêté en février de la même année, condamné à mort par pendaison.

On sait que le réalisateur et scénariste sera Gideon Raff, qui a participé à la création de la série « Base Куантико » (Quantico, va à partir de 2015), « la Patrie » (Homeland, sort à partir de 2011) et « les Prisonniers de guerre » (Hatufim, 2009-2012). Produire un « Espion » s’occuperont de la société Legende Films et Alain Goldman, connu pour son travail sur des films « 99 francs » (99 francs, 2007), « les rivières Pourpres » (Les rivieres pourpres, 2000). Première du téléfilm est prévue pour cette année.

Sacha Baron Cohen (1971 année de naissance) est un britannique comédien, la célébrité à laquelle est venue en 2000, après la sortie de la transmission d’un Spectacle de « Ali g » (Da Ali G Show, 2000-2004), où il a interprété plusieurs rôles dont le rappeur Ali g et journaliste kazakh Borat Сагдиева. Il a joué dans plus de 40 tableaux. En 2007, l’acteur a reçu un Golden globe dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour son rôle dans le film « Borat ».