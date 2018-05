Comines-Warneton: bilan policier très positif

Il y a eu deux fois moins de vols dans la région de Comines en 2017 par rapport à l’année précédente (48 en 2017 contre 106 en 2016). C’est ce qu’on retient des chiffres dévoilés par la police. On peut même dire qu’il y a plus de 15 ans que les statistiques n’avaient plus été positives en matière de vols dans les habitations.

Le nombre d’accidents avec blessés est lui-aussi en nette baisse (-36% par rapport à 2016).

La police se réjouit également de l’installation des 11 caméras de surveillance. Elles ont permis d’alimenter pas moins de 339 dossiers judiciaires au cours de l’année. Le nombre de caméras passera d’ailleurs bientôt à 37. Les détails de ce bilan policier est à lire dans la Dernière Heure.